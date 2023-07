Heineken va ko ad Amsterdam: semestre deludente sul mercato asiatico

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Heineken cade alla Borsa di Amsterdam dopo avere annunciato conti semestrali deludenti e avere abbassato le stime per l’esercizio. Il titolo Heineken Nv accusa una flessione vicina al 5%, finendo in coda all’indice Stoxx Europe 600 e all’Aex, mentre la quotazione della controllante Heineken Holding arretra anche in modo più consistente.

Ricavi in crescita, ma l'utile scende a 1,15 miliardi

Heineken Nv ha realizzato nel primo semestre ricavi per 17,43 miliardi, in crescita del 6,3%, con un utile operativo di 1,6 miliardi (-22%) e un profitto netto di 1,156 miliardi, in flessione dell’8,6%. L’utile per azione è diminuito del 7,3% a 2,04 euro. Esclusi gli elementi straordinari e a livello organico, i ricavi sono in aumento del 5,5% a 17,42 miliardi, l’utile operativo è in calo dell’8,8% a 1,93 miliardi e il profitto netto scende dell’11,6% a 1,15 miliardi, con un Eps di 2,03 euro (-12%). “In Europa, l’area che ha maggiormente risentito dell’impatto dell’inflazione, i volumi sono diminuiti come era nelle attese. Tuttavia la domanda nella regione APAC è stata più debole del previsto, a causa del rallentamento economico e della nostra sotto-performance in Vietnam”, ha dichiarato il ceo e presidente del comitato esecutivo Dolf van den Brinken, aggiungendo che nella seconda metà il gruppo si aspetta un minore impatto dai prezzi e un “graduale miglioramento delle tendenze dei volumi che risulti in un calo a una sola cifra bassa”, con un miglioramento dell’utile operativo al netto di fattori straordinari.

Riviste le stime per il 2023

In ogni caso, il colosso della birra ha aggiornato la guidance sull'esercizio per l’Ebit rettificato, prevedendo ora un andamento da stabile a un aumento del 5% circa, mentre in precedenza puntava a una crescita del 5-10%. Gli analisti di Citi definiscono estremamente deludenti i risultati semestrali di Heineken in quanto inferiori alle aspettative del mercato. Il gruppo ha mancato ovunque gli obiettivi, tranne che in Europa e il gap maggiore rispetto alle attese è stato registrato nell'area Asia-Pacifico, dove l'Ebit è stato inferiore del 26%, rileva una nota di ricerca di Citi. Inoltre, secondo gli esperti della banca Usa, è preoccupante la riduzione delle stime di Ebit organico. La combinazione tra la perdita del primo semestre e l'incoerenza delle previsioni potrebbe far sorgere domande sulla credibilità delle metriche di riferimento di Heineken e probabilmente porterà il titolo a scambiare a uno sconto sostenuto rispetto ai concorrenti, concludono gli analisti di Citi.