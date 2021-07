Helbiz, per la Serie B abbonamento con il cashback

2' di lettura

Nei diritti tv del calcio ora entra anche il “cashback”. Non in denaro, ma in servizi di mobilità. Ma il principio è quello. A sperimentarlo è Helbiz, società americana, tra i leader globali nella micro-mobilità e specializzata nella sharing di monopattini elettrici, che ha acquistato i diritti per la Serie Bkt (la Serie cadetta continuerà a chiamarsi così per altri tre anni dopo il recente rinnovo dell’intesa fra Lega B e BKT, big player del settore pneumatici) per i prossimi tre anni (le partite di Serie B saranno trasmesse anche da Sky e da Dazn: per i diritti non è stata prevista esclusiva).

La società con sede a New York che gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in una quarantina di città in tutto il mondo ha alzato il velo sul suo servizio Ott “Helbiz Live”, fruibile attraverso smartphones, tablets, pc, smart tv. Il funzionamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99 euro al mese per la visione completa del Campionato di Serie B, 4 euro ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro- mobilità di Helbiz. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie B: con un abbonamento di 49,99 euro all’anno è previsto un Cashback 30 euro in credito Helbiz micro-mobilità. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 euro, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento.

Il progetto è stato presentato ieri, lunedì 5 giugno 2021, alla presenza, fra gli altri, del presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata e l’evento di lancio è stato anche l’occasione per presentare la il volto e la conduttrice di Helbiz Live: Carolina Stramare, vincitrice dell’ottantesima edizione di Miss Italia. «Sono orgoglioso di lanciare questo nuovo progetto - ha commentato Matteo Mammì, Ceo di Helbiz Media - che lega intrattenimento e micro-mobilità in un connubio innovativo. Helbiz Live ha l’obiettivo di offrire maggiore valore ai clienti del sistema Helbiz e nello stesso tempo di attrarre nuovi utenti facendo scoprire i servizi di micro-mobilità che stanno cambiando il modo di muoversi nelle città».

La società punta ora al Nasdaq, grazie anche alla fusione con GreenVision, Spac quotata a Wall Street. Il deal, atteso per la seconda parte dell’anno darà vita a Helbiz Inc.