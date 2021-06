Helbiz, dai monopattini al calcio: in campo per i diritti della Serie B

3' di lettura

Dai monopattini ai diritti Tv del calcio. Con Helbiz si ha forse la prova definitiva di quanto si sia entrati nella “quarta vita” dei diritti Tv nel calcio: killer application per supportare il vero core business che va oltre l’audiovisivo (pacchi per Amazon con la sua Amazon Prime Video o abbonamenti in fibra con Tim-Dazn), dopo essere stati usati, in sequenza, come ciliegina per i palinsesti, per vendere pubblicità e infine abbonamenti di pay Tv.

Il nuovo player

Un nuovo player entra nel mondo dei diritti...