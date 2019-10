Helicopter money, la pazza idea di regalare 200 euro al mese a tutti funziona? Accreditare denaro direttamente sui conti correnti dei cittadini può essere l’ultima arma, considerati i dubbi e gli effetti collaterali di politiche come il quantitative easing, che la Banca centrale europea ha per far ripartire l’inflazione? di Vito Lops

5' di lettura

Accreditare 200 euro al mese a ciascun cittadino dell’Eurozona. È questa una delle idee che sta alimentando il crescente dibattito sull’adozione, in un futuro neppure troppo lontano, di una helicopter money. Non si tratta di una teoria cospirazionale. Tanto per fare dei nomi mainstream è stata recentemente (2015) riesumata da Ben Bernanke, allora governatore della Federal Reserve, che a sua volta ha ripreso il concetto ideato da Milton Friedman, considerato il padre della teoria monetaria, nonché premio Nobel per l’Economia. Lo stesso affermava a fine anni ’60 all’interno di una provocazione intellettuale nello scritto “The Optimum Quantity of Money”: «Supponiamo adesso che un giorno un elicottero sorvoli questa comunità e lanci 1000 dollari dal cielo, che, ovviamente, verrebbero frettolosamente raccolti dai membri della comunità». Secondo Friedman una mossa del genere avrebbe “automaticamente” avuto un’impatto sull’inflazione, facendola salire.

E dato che da tempo farla salire è il cruccio della Banca centrale europea, ecco perché anche dalle parti di Bruxelles inizia ad aleggiare un’ipotesi del genere. Sono infatti 10 anni che la Bce non riesce a raggiungere l’obiettivo di avvicinare l’inflazione al suo obiettivo statutario «inferiore ma vicina al 2%». La media degli ultimi due lustri è stata dell’1,2%. E la prospettiva da qui ai prossimi 10 anni - secondo l’indice Eurozone inflation 5y5y che riflette giorno dopo giorno le aspettative future degli investitori sul livello di prezzi nei 19 Paesi che condividono l’euro - sono nella stessa direzione (1,2%).

LE ATTESE (BASSE) DI INFLAZIONE NELL'EUROZONA A 10 ANNI Indice 5y5y Eurozone inflation (Fonte: Ufficio Studi Il Sole 24 Ore)

L’aspetto “curioso” è che gli investitori sembrano ormai non credere più alla possibilità che le ultime politiche espansive della Bce siano in grado di portare il livello dei prezzi sulla soglia tanto desiderata. Lo dimostra il fatto che le attese a 10 anni sono tornate in poche settimane sugli stessi livelli precedenti all’annuncio (12 settembre) del nuovo quantitative easing (l’acquisto di titoli da parte della Bce al ritmo di 20 miliardi al mese che partirà a novembre).

Perché l’inflazione sta “scomparendo”

Ma non finisce qui. Gli investitori non solo non credono che il Qe abbia poteri inflazionistici ma iniziano seriamente a pensare il contrario: ovvero che sia deflativo. Perché tenere tassi di interesse bassi per un lungo periodo di tempo - come ricorda in un’analisi sull’helicopter money Alessandro Tentori, chief investment officer di Axa Im - significa infatti condannare i sistemi previdenziali europei, che investono in titoli di Stato, a distribuire in futuro pensioni più basse, indebolendo di conseguenza i consumi e appesantendo l'economia.

Inoltre bassi tassi di interesse mantengono in vita imprese inefficienti (che se dovessero indebitarsi a tassi più alti fallirebbero). E questo costringe le imprese più efficienti a non alzare i prezzi perché restano in competizione con quelle inefficienti in un mercato distorto dagli effetti collaterali del quantitative easing.