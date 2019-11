Helicopter money, una politica da evitare

L’helicopter money evoca un’immagine prodigiosa: denaro che cade dal cielo direttamente nelle tasche della gente. Fuori di metafora, tuttavia, si esplicita in due operazioni piuttosto banali. La prima consiste semplicemente nell’accreditare i conti correnti dei singoli cittadini, proprio come fanno le amministrazioni pubbliche quando versano i sussidi di disoccupazione o i rimborsi fiscali. La seconda, di meno facile comprensione, consiste nel lasciare che il denaro addizionale alimenti i depositi delle banche presso la banca centrale (in gergo, le “riserve in eccesso”) – è lì che va a finire il denaro.

È abbastanza chiaro quale sia l’impatto di queste operazioni, peraltro non nuove (i trasferimenti rappresentano la principale componente della spesa pubblica, ed è già da qualche tempo che le principali banche centrali operano con riserve in eccesso). Vi è consenso sul fatto che aumentare le riserve non produce effetti di rilievo sull’attività economica. È come spingere una corda. Il vivo dell’azione si svolge piuttosto dal lato dell’attivo del bilancio della banca centrale, dove gli acquisti su larga scala di titoli di Stato spingono verso il basso i rendimenti obbligazionari, finanche in territorio negativo. Ma, come si è già visto, ci si riferisce proprio a questo quando si afferma che la politica monetaria sta raggiungendo i propri limiti. Sarebbe solo una dose maggiore della stessa medicina.

La differenza, con l’helicopter money, starebbe nel collegamento esplicito con il disavanzo pubblico e negli aspetti di governance. Nessuno di questi elementi depone a favore dell’helicopter money, quale che ne sia la variante. È politicamente irrealistico pensare che la banca centrale possa incaricarsi di decidere quanto denaro trasferire, quando farlo, e soprattutto quando smettere di farlo, come vorrebbero alcuni. Inoltre, il rialzo dei tassi di interesse in fase di uscita dalle politiche non convenzionali richiederebbe il riassorbimento delle riserve in eccesso o il pagamento di interessi su tali riserve. In entrambi i casi, diminuirebbero le rimesse della banca centrale al Tesoro, con un costo smisurato per le finanze pubbliche.

Immaginando un bilancio consolidato unico delle amministrazioni centrali e della banca centrale, gli acquisti su larga scala di titoli pubblici a lungo termine finanziati dalla banca centrale con le riserve bancarie non sono altro che una grande operazione di gestione del debito pubblico per rimpiazzare il debito a lungo termine con debito a breve (overnight). Ciò avrebbe poco senso da un punto di vista prettamente economico: per il Tesoro sarebbe meglio assicurarsi i rendimenti eccezionalmente bassi mediante un’estensione delle scadenze, anziché il finanziamento monetario. E rischierebbe di sottoporre la banca centrale a pressioni politiche per non alzare i tassi, a prescindere dalle condizioni dell’economia: una forma di dominanza fiscale.

Tutto questo parlare di finanziamento monetario distoglie l'attenzione da ciò che occorre veramente. L’unico modo per favorire una crescita sostenibile è rimboccarsi le maniche e realizzare riforme strutturali che rendano l’economia più competitiva, più dinamica e più aperta all’innovazione. Le banche centrali non hanno la bacchetta magica.