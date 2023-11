HelloFresh crolla a Francoforte dopo il taglio delle stime 2023, pesa il Nord America

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tonfo di Hellofresh alla Borsa di Francoforte, dopo il taglio della guidance per il 2023 a causa dell’andamento inferiore alle attese della controllata Usa, comunicato alla vigilia dopo la chiusura della seduta. Il titolo della società di consegna di ‘kit per i pasti’ (ingredienti e ricette) è arrivato a perdere il 20%, con l'andamento peggiore dell'indice Stoxx Europe 600. HelloFresh ha avvertito di prevedere ora un Ebitda compreso tra 430 e 470 milioni di euro contro i 470-540 milioni indicati in precedenza. Le stime di crescita annuale dei ricavi a tassi di cambio costanti sono state abbassate a 2-5% dal 2-8% previsto inizialmente.

Il gruppo ha spiegato che nel quarto trimestre, il gruppo sta registrando «nel segmento nord americano una crescita dei ricavi inferiore al previsto e spese maggiori delle attese». I minori ricavi sono in parte legati all’acquisizione di nuovi clienti inferiore alle stime negli Usa in alcune settimane-chiave del trimestre, come pure all’andamento della produzione di cibo pronto sotto le attese nel nuovo impianto in Arizona, a causa di temporanee carenze nella fornitura di acqua e di personale. Oltre a questo, lo stabilimento in Illinois sta risentendo di lavori di manutenzione che si sono prolungati oltre il previsto. I problemi nei due siti statunitensi sono stati ora risolti, precisa HelloFresh, ma avranno un impatto negativo sui conti del quarto trimestre e del 2023. Si tratta, precisa la società, di effetti temporanei che non avranno un impatto di rilievo sull’outlook per il 2024. Sulla scia delle comunicazioni di HelloFresh, gli analisti di Deutsche Bank hanno abbassato la raccomandazione sul titolo a ‘Neutrale’ da ‘Acquistare’, tagliando l’obiettivo di prezzo a 26 euro da 41.