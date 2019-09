Helsinki, avanguardia dell’Europa verso zero emissioni di Co2

Il diesel rinnovabile è un pesciolino in un grande stagno, ma le sue performance sono notevoli

Il business, peraltro - crescita del mercato a parte - rende, come spiega ancora il manager, mostrando un grafico che evidenzia un’impennata dei dividendi degli azionisti in coincidenza con l’espansione del segmento green: «Il 70% del nostro utile operativo dell’anno scorso – sottolinea - è derivato dal settore rinnovabili».

È forse proprio qui, nella possibile sovrapposizione tra gli ideali di sostenibilità e i tradizionali target di profitto di un’azienda, la chiave per comprendere la rapidità con cui la Finlandia ha intrapreso questo percorso. Lo conferma Tanehli Lahti, direttore affari europei e politica commerciale della Confederazione delle industrie finlandesi: «Noi crediamo che ambientalismo e profitto si possano perseguire insieme e ne abbiamo una prova in Finlandia, dove il mercato funziona e funziona in modo corretto ed efficiente l’ETS (il sistema per lo scambio delle quote di emissione, ndr). Nelle politiche ambientali siamo uno degli attori più propositivi, sia a livello nazionale che nel contesto di Business Europe».

Anche il ministro degli Esteri del governo di Helsinki, il verde Pekka Haavisto, in una recente intervista ha del resto sottolineato che «è stata l’industria a dirci di essere più ambiziosi sugli obiettivi climatici, da cui dipende la sua competitività». Ecco che allora l’esecutivo guidato dal socialdemocratico Antti Rinne ha fissato addirittura al 2035, 15 anni prima del target Ue, la data per la neutralità climatica, ossia un livello di emissioni di gas serra non superiore a quello che l’ambiente è in grado di sostenere.

Per farlo, il governo vuole abbassare drasticamente l’utilizzo di combustibili fossili – su cui nei prossimi mesi proporrà un incremento delle tasse – puntando su un mix di nucleare e rinnovabili. Parte integrante di questo piano è il potenziamento della flotta di auto elettriche, su cui la Finlandia è per ora molto più indietro della Norvegia: 2400 contro le 46mila vendute solo l’anno scorso a Oslo.

Avanguardia della Finlandia sostenibile è la capitale Helsinki, che a sostegno del suo impegno ha persino lanciato uno strumento online, “Think Sustainably”, pensa in modo sostenibile, che dà una valutazione dell’impatto ambientale di hotel, ristoranti e attrazioni turistiche. E che a cittadini e visitatori può mostrare anche una rappresentazione urbanistica di questo impegno: la nuova e modernissima biblioteca pubblica Oodi, progettata da Ala Architects, un edificio in legno di 17mila metri quadri che consuma quasi l’energia che è in grado di autogenerare.