Henry Sidgwick, la giustizia e il merito

La ricca tradizione dell'utilitarismo classico, a partire da Cesare Beccaria, con il fondatore ufficiale Jeremy Bentham e il padre nobile John Stuart Mill, trova il suo culmine con l'opera del più influente filosofo inglese dell'età vittoriana, Henry Sidgwick. A dire il vero definirlo “filosofo” è decisamente essere riduttivo. A Cambridge, dove passerà tutta la sua vita accademica, ha iniziato tenendo corsi di letteratura, dai classici a Shakespeare, per poi passare alla filosofia morale, ma si è occupato anche di economia – assieme ad Alfred Marshall ha fondato quella che diventerà nota come “Scuola di Cambridge”, e poi di politica, sia in termini di elaborazione culturale che come consulente di numerosi governi dell'epoca; fu anche un attivo riformatore della politica universitaria, promuovendo, in particolare, un più ampio accesso delle donne all'istruzione superiore. Fondò, per questo, sempre a Cambridge, il Newnham College, uno dei primi college femminili di tutta l'Inghilterra. Tra i suoi discepoli più affezionati ci furono Bertrand Russell, George Edward Moore, Francis Ysidro Edgeworth e John Neville Keynes, il padre del più famoso John Maynard.

Nel 1869 Sidgwick si dimise da Fellow del Trinity College perché non poteva più, in buona coscienza, aderire ai 39 articoli della Chiesa Anglicana, la dichiarazione di fede che ogni membro dei college era obbligato a sottoscrivere. Gli fu consentito, però, di mantenere la docenza. Anche grazie al suo gesto eclatante dopo qualche anno tale requisito venne abolito. Nel 1881 venne eletto Fellow ad honorem e poi, nel 1885, reintegrato a pieno titolo nel suo ruolo.

In ambito filosofico il suo capolavoro è The Methods of Ethics pubblicato nel 1874, un libro che Charlie Dunbar Broad, il quale molti anni dopo, occuperà la cattedra che fu di Sedgwick, definì come “Il miglior trattato di teoria morale che sia mai stato scritto, e uno dei classici filosofici inglesi”.

Le intuizioni del senso comune

Il ragionamento etico di Sidgwick parte dal presupposto che in ogni possibile situazione il senso comune ritiene che esista sempre qualcosa di “giusto” fare (right to) o che “è necessario” fare (ought to). Sidgwick, come molti anni dopo di lui John Rawls, è convinto che si debba partire da simili intuizioni del senso comune per costruire una teoria etica per quanto raffinata e logicamente coerente. La teoria, quindi, diventa quasi una razionalizzazione e sistematizzazione di ciò che le persone normalmente pensano riguardo alla giustizia.

Esistono almeno due buone ragioni per sostenere una tale posizione: la prima è quasi ovvia e riguarda il fatto che se questa teoria deve essere effettivamente una teoria della giustizia non può ignorare l'uso che si fa e il contenuto che si attribuisce quotidianamente a tale parola. Come scrive Sidgwick, questo obiettivo potrà considerarsi raggiunto quando la definizione di giustizia “sarà accettata da tutti i giudici competenti poiché presenta, in una forma chiara ed esplicita, ciò che hanno sempre inteso con questo termine, anche se forse in modo implicito e vago. Nel cercare una tale definizione possiamo, per così dire, tagliare il bordo frastagliato dell'uso comune, ma non dobbiamo eliminarne alcuna parte considerevole” (Sidgwick, 1907, p. 264).