Hera in luce dopo i conti in crescita, i broker puntano sul rialzo delle stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il mercato premia Hera all’indomani della presentazione dei conti, con le indicazioni positive da parte degli analisti che si attendono un rialzo delle stime di consensus. Il titolo a Piazza Affari guadagna fin dalle prime battute mantenendo una variazione positiva intorno a metà mattina intorno ai due punti percentuali con un FTSE MIB in rialzo.

Dalla relazione semestrale della multiutility è risultato un Ebitda che cresce al di sopra le attese, quasi del 14%, mentre l'utile netto e la generazione di flussi di cassa sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative. Dai risultati emerge una «buona visibilità sull`andamento dell`anno»,sottolineano gli analisti di Equita, che sul titolo hanno rating hold con target price a 3,3 euro. Sul buon risultato operativo hanno influito la crescita organica (+49 milioni), i servizi di efficientamento (+28 milioni) e l`M&A (+10 milioni). Nella prima parte del 2023 risultano in miglioramento tutti i settori, con l’Energia che vede un incremento del 30% sull’anno precedente grazie, sottolinea Equita, «al forte recupero dei margini nel settore elettrico e al contributo dei servizi di efficientamento». Le reti guadagnano l’1% con il teleriscaldamento, la distribuzione del gas e l’acqua che crescono «a piena compensazione della discesa dell`elettricità», mentre i rifiuti segnano un progresso dell’8% grazie alle operazioni di M&A e alla maggiore efficienza operativa degli impianti post revamping. Il buon risultato operativo è diluito a livello di utile dai maggiori oneri finanziari e dalle previsioni sui bad debts a seguito dell`allargamento del perimetro della salvaguardia, tuttavia si prevede un miglioramento nella seconda parte dell’anno. Sul debito in crescita pesano le dinamiche stagionali del circolante, incluse le dilazioni concesse a valle dell`alluvione ed il pagamento dei dividendi, ed il dividendo.

Dalla call con gli analisti è emerso un incremento della base clienti di 250mila unità con il margine elettrico in forte recupero. Il debito è confermato a 3 volte sull'Ebitda per la fine dell’anno. Sebbene il management non abbia fornito indicazioni ufficiali, «non si prevede una crescita negativa né a livello di operativo né in termini di bottom line» commentano gli analisti di Intermonte, mentre Equita prevede una «crescita dell`utile su base annua, a fronte di una leggera decrescita attesa inizialmente, mentre la contribuzione dei servizi di efficientamento, forte nel primo semestre, sarà ancora solida per tutto l`anno». Le indicazioni sono dunque “positive”, e supportano il recente rialzo da parte degli analisti di Equita delle attese sul 2023 per un Ebitda a 1,4 miliardi circa e un utile a 332 milioni, (+3% rispetto al 2022) superiori alle stime di consensus: «Ci attendiamo un rialzo delle previsioni di mercato di circa il 3%-5% a livello di utile» e «stime e raccomandazione confermate”. Anche Intermonte rivede al rialzo le stime di Ebitda per il 2023-24 «del 5% in media, grazie ai margini unitari più elevati nella fornitura di gas e una maggiore performance dei servizi di efficienza, con un impatto simile sull'utile per azione dovuto all'effetto di oneri finanziari superiori al previsto». Il prezzo obiettivo passa a 3,40 euro (da 3,30 euro) con giudizio "overweight", mentre la valutazione rimane basata per il 50% sul discounted cash flow e per il 50% sui multipli di settore. «Il buon inizio di anno da parte di Hera conferma ancora una volta la capacità del gruppo di destreggiarsi anche nel contesto più complesso», commenta Intermonte. Nei prossimi trimestri si ritiene che l'azienda «possa beneficiare della solidità del suo bilancio, con le fusioni e acquisizioni nel settore che potrebbero accelerare nuovamente dopo lo stop di tre anni dovuto a Covid-19 e alla guerra in Ucraina, della crescita della base clienti di Energy Supply e della leadership nel settore dei rifiuti».