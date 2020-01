Hera, lo shopping continua: «Il modello multiutility premia»

Grazie alla partnership con Ascopiave avete centrato con due anni d’anticipo il target sui clienti. C’è chi sostiene, tuttavia, che il prezzo pagato sia stato elevato.

Abbiamo investito una cifra importante su un’operazione per cui si era mosso tutto il mercato. Per noi Ascopiave rappresentava un completamento importante in un’area come il Veneto in cui crediamo molto. Per l’esperienza che abbiamo maturato con la nostra clientela energy puntiamo a estrarre sinergie importanti, pari a 28 milioni su arco piano; anche per Ascopiave, che si è rafforzata sulle reti gas, l’operazione è stata vincente.

Questo schema è replicabile? Su che scala?

Certamente sì. Abbiamo la solidità, le competenze e gli asset per farlo. Puntiamo a raggiungere 3,5 milioni di clienti energy attraverso l’espansione organica ma anche con la crescita per linee esterne: abbiamo una flessibilità finanziaria che ci permetterà di cogliere eventuali opportunità non inserite a piano. Attenzione però: non c’è solo l’M&A classica ma anche quella verticale, con joint venture su singole filiere come l’ambiente, e credo che oggi rappresenti una grande opportunità.

Tempo fa l’indirizzo del Governo per le grandi utility era quello di aggregare le piccole. Ora questa fase può dirsi definitivamente archiviata?

Le nostre dimensioni sono già ottimali e le abbiamo raggiunte con una politica di fusioni e acquisizioni sulle zone geografiche a noi attigue, rivolgendo sempre grande attenzione ai territori. Aggiungo che io nella grande M&A non ho mai creduto e, tanto più oggi, la ritengo superata.