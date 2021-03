Herbert Blomstedt dirige la Sinfonia n. 5 di Bruckner

2' di lettura

Tre grandi direttori a confronto, in questa settimana. Un quindicennio li separa l'uno dall'altro. Iniziamo con il decano, Blomstedt (1927), che si dedica alla severità classica di Bruckner. Con Muti ascoltiamo ben tre programmi differenti, dove ricordiamo due Sinfonie di Schubert, autore specialmente caro al direttore. Con Simon Rattle lasciamo invece l'Europa ottocentesca e esploriamo le relazioni Francia – Usa, con i piedi ben saldi nel Novecento e conosciamo autori come Barber, Harrison, Varèse, ancora non molto frequentati in Italia.





Bergamo, Napoli, Palermo

Il 21 alle 11 streaming dal Teatro Donizetti di Bergamo, con Riccardo Muti e l'Orchestra Cherubini da lui fondata. In programma musiche di Donizetti e Beethoven. Registrato il 10 marzo e disponibile fino al 20 maggio.Ascoltiamo il grande direttore anche il 26 dalle 21, streaming in differita dal Teatro Mercadante di Napoli, sempre con l'Orchestra Cherubini, ma con un programma diverso, la Sinfonia “Grande” di Schubert. E poi il 28 dalle 11 anche dal Teatro Massimo di Palermo con un terzo programma, ancora diverso dai precedenti, la Terza Sinfonia di Schubert e la Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvořák. Registrati negli scorsi giorni, entrambi i video sono disponibili per 30 gg.

Londra

Il 21 alle 19.30 ci ascoltiamo in diretta streaming la London Symphony Orchestra con il suo direttore Simon Rattle (già direttore della Filarmonica di Berlino) e e la voce di Barbara Hannigan: Un viaggio novecentesco dalla Francia di Ravel agli Stati Uniti di Lou Harrison, Samuel Barber; mentre Varèse, francese di nascita ma naturalizzato statunitense, fa da ponte. Un bel programma, con pezzi piuttosto infrequenti (specie in Italia), che procede a ritroso, da “Knoxville: Summer of 1915”, scritto nel 1947 da Barber, a “Song of Quetzalcoatl”, di Harrison (1941), a “Offrandes” di Varèse (1921), a “Ma mère l'Oye” di Ravel (1911).

Roma

Il 27 alle 18.00 live streaming dal Parco della Musica con l'Orchestra di S. Cecilia diretta da Herbert Blomstedt nella Sinfonia n. 5 di Bruckner. Di origini svedesi ma nato negli Stati Uniti, allievo tra gli altri di Igor Markevitch, ha guidato nel corso degli anni orchestre come la Staatskapelle di Dresda, la San Francisco Symphony e la Gewandhaus di Lipsia, imponendosi come autorevole testimone della grande tradizione europea. Disponibile poi sul sito.