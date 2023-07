Hermés batte le stime degli analisti e vola in Borsa

3' di lettura

Hermès al top dell'industria del lusso nel primo semestre del 2023. Ricavi e redditività in crescita per il produttore di borse Birkin, che si è distinto dai competitor grazie a un domanda senza sosta per le sue borse di fascia alta, in particolare negli Stati Uniti e in Cina.

Gli utili del primo semestre e la crescita del fatturato del secondo trimestre hanno superato le stime degli analisti. In particolare i ricavi nelle Americhe nel secondo trimestre sono cresciuti del 21% a tassi di cambio costanti, quasi il doppio di quanto previsto dagli analisti.

Alla Borsa di Parigi il titolo ha immediatamente festeggiato con un balzo del 4,3%, per poi ripiegare leggermente.

I dati del semestre

Performance migliori del settore del lusso per Hermés che non ha risentito del rallentamento della domanda negli Stati Uniti come invece hanno fatto altri gruppi quali Lvmh e Kering. Per altro un trend che il gruppo francese conferma anche per l’inizio di luglio con una domanda che non ha subito cambiamenti in nessuna regione, ha detto ai giornalisti il presidente esecutivo Axel Dumas in una call: «Nei momenti difficili, c’è quello che chiamiamo in finanza “fly to quality”, quindi ne abbiamo beneficiato» ha detto Dumas, aggiungendo con una battuta: «Non voglio portare sfortuna!».

I ricavi del gruppo per i tre mesi fino alla fine di giugno sono state pari 3,32 miliardi di euro, in aumento del 27,5% a tassi di cambio costanti, al di sopra del consenso degli analisti. I ricavi consolidati del gruppo nel primo semestre 2023 sono così saliti a 6,698 miliardi di euro, in crescita del 25%