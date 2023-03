Hermès evoca sofisticati boschi, i big della creatività giapponese al loro meglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Post-covid, Parigi ha affermato la propria forza propulsiva sullo scacchiere internazionale con raddoppiata intensità. New York e Londra sono diventate manifestazioni insulari, Milano ha una solida identità e traino, ma la varietà dell'offerta parigina è incomparabile. Tutti coloro che vogliono fare la moda con la M maiuscola, sperimentare, inventare, provocare, è qui che trovano il palcoscenico adatto, e anche il coraggio di mollare gli ormeggi.

I giapponesi guidano il mucchio selvaggio, e questa stagione sono particolarmente ispirati. Junya Watanabe immagina un viaggio nel deserto sulle note di Kashmir dei Led Zeppelin, ma laddove per Plant, Page e compagnia il trip era metafisico, o lisergico, per Watanabe è apocalittico o fantascientifico, sulla vena di Dune. Tutto è nero, sovrapposto, zippato, riconfigurabile, impacchattabile. Gli abiti, i parka, le gonne sono ricavati da borse aperte, schiacciate, allargate. All'occorrenza si chiude e riduce, e si viaggia nella tempesta di sabbia.

Rei Kawakubo di Comme des Garçons è impantanata ormai da tempo in un territorio fatto di forme bulbose, scultoree, assolutamente astratte e infinitamente concettuali che se agli inizi stimolavano, adesso sono diventate una formula. A questo giro la regia della sfilata, con le uscite in diversi tableau musicali, è fresca ed efficace, ma in tema di vestiti poco o nulla cambia. Quello di Noir - Kei Ninomiya è un trip lisergico di fioriture sintetiche. Come un novello Paco Rabanne, sotto acido però, Nonomiya usa plastica, glitter, rete, cristalli per comporre abiti come frattali, cute but psycho, dalla energia elettrizzante.

In tema botanico, da Hermès Nadège Vanhee-Cybulski rivela quel che idealmente si nasconde sotto la corteccia, e immagina silhouette verticali che nei colori e nelle texture richiamano il fusto di un albero. La palette è calda e boschiva, mentre i look sono costruiti per strati che si aprono, velano e svelano. È un viaggio monocorde ma sicuro, nel quale la corteccia, alla fine, diventa seta plissettata alla maniera di Mariano Fortuny e i suoi delphos. Tra le prove di Vanhee, è la più riuscita.

Tra gli autori emergenti, Ester Manas e Balthazar Delepierre, in arte solo Ester Manas, meritano un posto d'onore per la maniera sottile di lavorare intorno alla varietà dei corpi, allargando il canone ben oltre lo standard. Il tema del matrimonio questa stagione ispira un seducente detour dai bianchi da sposa ai lustrini di damigelle e invitate - al matrimonio - che è pura gioia, per spirito e occhi.