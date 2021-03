Hermès lancia la prima borsa fatta di pelle derivata dai funghi

MycoWorks

Perché un marchio del lusso così iconico e solido e per certi versi tradizionale come Hermès (che ha chiuso peraltro il 2020 con appena un calo del 6% dei ricavi, a fronte di una media dell’industria del lusso del 20-30%) ha investito in questo progetto? «Hermès si è connesso alla nostra storia poiché Fine Mycelium ha le sue radici nell’arte e nell’artigianato - si legge nella nota dell’azienda che presenta la nuova borsa - e ha riconosciuto che il Fine Mycelium ha il potenziale di essere il materiale di più alta qualità al mondo del suo genere».

MycoWorks, per quanto molto sofisticata, non è che una delle start up che stanno mettendo a punto alternative alla pelle animale per un’industria della moda sempre più votata alla sostenibilità: la statunitense Bolt Threads, per esempio, ha brevettato Mylo, pellame ricavato dal micelio, e ha avuto il sostegno di un consorzio formato da Adidas, Stella McCartney, Lululemon e Kering, che finora è il più grande investimento del mondo della moda in un materiale alternativo alla pelle; c’è poi Muskin, invenzione di Grado Zero, azienda di Montelupo Fiorentino specializzata in materiali innovativi e sostenibili, ricavato dal fungo Phellinus ellipsoideus.

Adidas in Mylo

Sembra che la pelle di fungo profumi lievemente proprio di fungo, in effetti, un aroma che non è poi molto diverso da quello di una giacca di pelle vintage. Ma nel campo dei nuovi materiali sostenibili la dimensione del tempo più amata è quella del futuro. Un futuro che probabilmente, anche grazie alla mossa di Hermès, arriverà molto presto.