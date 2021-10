Hermès sfila in aereoporto con la collezione «Nuovi orizzonti», Balenciaga si ispira al cinema

2' di lettura

Come se nulla fosse: a Parigi la settimana della moda prosegue all’insegna di una sventata smemoratezza. Non ci sono state lezioni da imparare, a quanto pare. C’è solo da dimenticare il più in fretta possibile per far tutto, di nuovo, come prima.

La location-metafora di Hermès

Hermès trasporta gli ospiti – con gran dispendio di mezzi e disorganizzazione tutta francese – fino a La Bourget, l’aeroporto dei voli privati. Il motivo è presto detto: il direttore creativo Nadège Vanhee Cybulski ha affidato la realizzazione del set rotante all’artista Flora Moscovici. La regia prevede l’apertura finale, a sorpresa, della quinta scenica, con vista sulla pista d’atterraggio, e un vasto panorama. Il tempismo è perfetto: mentre lo show si chiude atterra pure un aeroplano . «Nuovi orizzonti», chiarisce Vanhee-Cybulski. Ma, ancora una volta e come usava prima della pandemia, è mero storytelling. I vestiti dicono altro, e ben poco di nuovo (in alto, a destra, un look di sfilata della collezione Hermès primavera-estate 2022). Del resto Hermès è il tempio di un classicismo patrizio che perdura, non un luogo in cui sperimentare.

Una scelta di continuità dello stile

In questo senso il lavoro di Vanhee-Cybulski è apprezzabile: armonioso nelle proporzioni, nei colori, nei dettagli. Ma anche, privo di guizzi, prevedibile. Questa collezione è dominata da una palpabile asciuttezza di tratto, ma è poca cosa per giustificare uno show del genere. Anche perché tentare nuove strade è possibile, a volte con idee di una semplicità lapalissiana, magari aggiungendo un po’ di humor alla ricetta, visto quanto la moda è pretenziosa e si prende sul serio.

Le sorprese sono da Balenciaga

È Balenciaga a sbaragliare . Lo show è uno screening, con tanto di red carpet trasmesso in sala, in diretta, in attesa del film. Tutti gli ospiti sono invitati a far la foto di rito, ripresi dalle telecamere, e tra questi si mescolano, arrivando alla spicciolata, i modelli che indossano i look della collezione: le solite facce segnate che il direttore creativo Demna Gvasalia ama tanto, ma anche membri del team, amici come Juergen Teller, e poi Naomi Campbell e Amber Valletta. Vista sullo schermo (in alto a sinistra, un momento della sfilata), la diretta è un gioco metanarrativo che fa riflettere: sull’ossessione contemporanea per la fama, sul fatto che tutto oggi esiste solo se ripreso in una diretta; sulla trasformazione della moda in entertainment.

Contaminazione tra moda e cartoons

Il cibo per il pensiero abbonda, ma la sterzata finale annulla ogni pesantezza e pretesa - che altrove dilagano, con i designer presi e compresi come maitre à penser - con una grassa risata. Finito il red carpet, infatti, parte il film, che è un episodio de I Simpson realizzato ad hoc, a tema modaiolo, con trovate di branding esilaranti. Una operazione riuscita, leggera, efficace. E i vestiti? Quelli sono sempre gli stessi: spalle giganti, glamour abrasivo, militarismi urbani e una colata di nero. È la dimostrazione che oggi quel che importa non è il contenuto, ma il contenitore e la modalità. Se li si azzecca, vale tutto.