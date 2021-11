Hermes vola a un nuovo record, potrebbe entrare nello Stoxx 50

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Hermes, con un aumento arrivato anche oltre i 4 punti percentuali, vola a nuovi record alla Borsa di Parigi, in controtendenza rispetto al CAC 40, sulla spinta delle indiscrezioni secondo cui potrebbe entrare nell’indice Stoxx Europe 50 il mese prossimo. Il titolo, che già alla vigilia aveva guadagnato il 3,4%, durante gli scambi ha toccato un nuovo massimo assoluto di 1.674,50 euro. Dall’inizio dell’anno, il guadagno è dell’87% e la capitalizzazione ha raggiunto 176 miliardi di euro. Secondo gli analisti di Jp Morgan Cazenove, il gruppo potrebbe nello Stoxx 50 con una proceduta di ‘fast entry’ a dicembre.

Oltre a una questione di prestigio, l’entrata nello Stoxx 50, andrebbe a beneficio del titolo per gli investimenti che arriverebbero dai gestori specializzati nelle principali capitalizzazioni europee e degli Etf che replicano l’indice. «E’ ancora la possibile entrata nell’indice a spingere il titolo», conferma un operatore. Un altro gestore rileva che anche nel giugno 2018 Hermes aveva segnato un rally analogo per l’entrata nel Cac 40. La volata di Hermes lascia per altro perplessi gli analisti di Invest Securities, che ritengono che il titolo sia sopravvalutato, anche nell’ottica di un’entrata nello Stoxx 50. In una nota rilevano che il titolo si muove su livelli superiori di quasi il 30% rispetto all’obiettivo medio degli analisti recensiti da FactSet e che solo il 20% raccomanda un buy sul titolo.