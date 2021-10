Hertz acquista 100mila Tesla: contratto da 4,2 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Hertz ordina 100.000 Tesla entro la fine del 2022, in quella che è una mossa ambiziosa per rendere la sua flotta di auto da noleggio elettrica. La notizia dell’acquisto arriva a pochi mesi dalla bancarotta e rappresenta una svolta anche per il mercato delle auto in affitto, che si appresta a un cambio radicale riflettendo le nuove tendenze. Le Tesla saranno disponibili negli Stati Uniti e in alcune città europee.

Immediato l’effetto sulle contrattazioni di Borsa a Wall Street. Come segnala Radiocor, Tesla guadagna circa il 5% dopo l’annuncio di Hertz. La casa di auto elettriche ha poi annunciato di aver alzato i prezzi su alcune versioni delle sue Model X e Model S. Hertz spinge Tesla verso una capitalizzazione di 1.000 miliardi di dollari. La società di autonoleggio sta spingendo il titolo della casa di auto elettriche a un massimo di 970,84 dollari, un record, per una capitalizzazione di 960 miliardi, superiore a quello di Facebook. Per questo, Tesla è ora la sesta società al mondo per capitalizzazione.

Secondo quanto riportano Reuters e Bloomberg, l’accordo si preannuncia molto ricco per la società di Elon Musk, che ne ricaverà una cifra di circa 4,2 miliardi di dollari. Si tratterà anche del singolo acquisto più grande di sempre per quanto riguarda i veicoli elettrici.

Hertz sta uscendo da un periodo particolarmente difficile, dopo che nel maggio dello scorso anno aveva fatto ricorso al chapter eleven in seguito alle difficoltà causate dal crollo del mercato del noleggio auto dovuto alla pandemia. In seguito il gruppo ha annunciato che un gruppo di investitori tra cui Knighthead Capital Management, Certares Opportunities e Apollo Capital Management ne avrebbe finanziato l’uscita dalla procedura fallimentare. Ora l’accordo con Tesla potrebbe rappresentare un nuovo corso e, per contro, imprimere un’ulteriore accelerazione al mercato dell’auto elettrica. Non solo negli Stati Uniti.