Hervé Barmasse: «Salveremo il mondo con la bici e l’alpinismo green»

«La rinuncia è saggezza. Se sull’Everest, in montagna o in qualsiasi ambito della tua vita non hai la forza o le energie per andare avanti, devi accettare i tuoi limiti e tornare indietro. Una volta che li conosci vivi meglio: in questo l’alpinismo, fatto in modo sostenibile, può essere di grande aiuto». Hervé Barmasse, originario di Valtournenche (Aosta), ha 45 anni: atleta, scrittore, regista e divulgatore, viene da una famiglia di guide alpine da quattro generazioni, e ha legato il suo nome a prime ascensioni realizzate in tutto il mondo, spesso affrontate in solitaria. Con una parola d’ordine: “rispetto per l’uomo e per la natura”.



La sua montagna d’elezione, anche per ragioni geografiche, è il Cervino, dove è l’unico insieme con il leggendario Walter Bonatti ad avere aperto una nuova via in solitaria. Ora, il suo sogno – tra gli altri – è quello di realizzare un’impresa mai riuscita a nessuno: scalare un 8mila durante l’inverno astronomico e rigorosamente in “stile alpino”, cioè senza sherpa, senza campi pre allestiti, senza corde fisse e senza ossigeno. In pratica facendo affidamento soltanto sulle proprie forze.

«Non tanto per essere il primo, ma perché credo che ciò potrebbe aiutare ad aprire la mentalità delle persone e spingerle a provare a farlo almeno d’estate», spiega Barmasse. L’alternativa è il consolidamento di un trend purtroppo già in atto, con le grandi vette europee e del massiccio hymalaiano, invase dalla “massa” che lascia dietro a sé una scia di rifiuti, mettendo a rischio l’ecosistema e gli equilibri di montagne già provate dal global warming.

Sostenibilità e ambiente sono due parole chiave per Barmasse: anche per questo ha deciso di muoversi in bicicletta - quattro tappe per un viaggio di 550 chilometri e più di 7000 metri di dislivello – da Valtournenche a La Villa, dove domenica 12 luglio correrà la Maratona delle Dolomiti, anche in veste di Enervit Ambassador.

Perché la scelta di arrivare fino alle Dolomiti in bicicletta dalla Valle d’Aosta?

La bici oggi si identifica con lo sport ma è nata come mezzo di trasporto ed è sinomino per definizione di sostenibilità. Mi piaceva l’idea di avvicinarmi alla Maratona utilizzando lo stesso mezzo con cui la corri e più in generale ritengo che la bici vada messa al centro del percorso verso un mondo a emissioni nette zero. Per questo servono innanzitutto più rispetto per i ciclisti, ma su questo credo ci sia ancora molta strada da fare specie nelle città, e la volontà politica di puntare su infrastrutture dedicate alle due ruote, in particolare nei centri urbani, dove è provato che nelle distanze fino a 10 chilometri la bici è il mezzo più veloce. È una questione di cultura, di mentalità e di benessere fisico: se nel Nord Europa ci sono riusciti da anni perché non possiamo farcela noi? Certo, è un processo lungo, ma prima o poi bisogna iniziarlo.