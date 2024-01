Hewlett Packard vicina all’accordo per l’acquisto di Juniper Networks

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo Apple anche Hewlett Packard Enterprise muove decisa sull’intelligenza artificiale. In questo caso con una grande acquisizione. Il gruppo Usa è in trattative avanzate per l’acquisto di Juniper Networks per circa 13 miliardi di dollari, nel tentativo di posizionare meglio l’azienda tecnologica quasi centenaria nell’era dell’intelligenza artificiale.

I tempi di un’integrazione

Un accordo tra le due aziende potrebbe essere annunciato già questa settimana, secondo persone che hanno familiarità con la questione, sempre che le trattative non vadano a monte.

L’indiscrezione mette le ali ai titoli Juniper, che arrivano a guadagnare il 25% nelle contrattazioni after hours. Juniper, con sede a Sunnyvale, in California, vende servizi e apparecchiature di rete di comunicazione come router e switch a clienti tecnologici, di telecomunicazioni, finanziari e di altro tipo. Juniper, in particolare, gestisce anche un business in crescita di intelligenza artificiale, noto come Mist AI, che utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per ottimizzare le esperienze degli utenti riguardo all’accesso wireless.