Hewlett-Packard nell’immobile di via Chopin a Roma di DeA Capital

DeA Capital Real Estate Sgr dà il benvenuto ad Hewlett-Packard Enterprise (HPE), nuovo tenant che ha firmato un contratto di locazione ad uso uffici per l’immobile di via Chopin, nel quartiere Eur di Roma.

HPE occuperà circa 2.500 mq di uffici del complesso, distribuiti su tre piani. L’Immobile di via Chopin, di proprietà di Fondo GO Italia V – gestito da DeA Capital Real Estate Sgr ed interamente investito da BentallGreenOak – è oggetto di un intervento di riqualificazione, giunto quasi alla conclusione, che garantisce caratteristiche innovative, sostenibili ed all'avanguardia.

I lavori sono svolti anche con la finalità di ottenere la Certificazione Leed, basata su stringenti criteri per la realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e ad impatto ambientale contenuto. I suoi 6.500 mq di uffici sono flessibili e tecnologicamente avanzati e si sviluppano all'interno di un immobile con parti comuni totalmente riqualificate e pensate per favorire lavoro e benessere.

Dils ha agito in qualità di advisor della proprietà nell'operazione, Cushman & Wakefield ha agito come advisor esclusivo per HPE.