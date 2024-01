Hi-tech routine: come l’intelligenza artificiale cambia i gesti quotidiani della cura di sé

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I cambiamenti nel mondo della bellezza e della cura di sé sono straordinariamente evidenti e le tendenze in questo settore stanno evolvendo a un ritmo impressionante. La personalizzazione estrema è uno dei punti centrali di questa trasformazione. Prima le persone dovevano fare affidamento su prodotti standardizzati, ma oggi possiamo creare cosmetici ad personam che considerano non solo il nostro tipo di pelle, ma anche il nostro Dna. Il che rappresenta un cambio di marcia epocale nell’approccio estetico. La tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui percepiamo e utilizziamo creme e prodotti. Prima di applicare qualsiasi attivo sulla pelle, possiamo vedere in anticipo quale impatto avrà sul nostro corpo. E grazie all’intelligenza artificiale, possiamo sperimentare virtualmente il make-up e il tipo di taglio di capelli prima di realizzarlo realmente. Ciò significa, da una parte, prendere decisioni più informate e, dall’altra, ridurre il rischio di reazioni allergiche o effetti indesiderati. Tengo molto al mio benessere, che mantengo con un’alimentazione sana e con lo sport. Non sono una di quelle persone che, prima di andare a dormire o al risveglio, seguono una beauty routine codificata, tuttavia curo la mia salute e i nuovi risvolti del settore mi interessano direttamente, tanto più che oggi si parla sempre più di mantenimento della giovinezza e di rallentamento dell’invecchiamento. A Milano, il concetto di “longevity suite” sta prendendo piede. Si tratta di centri che integrano tecnologie avanzate per migliorare la qualità della vita. Le crioterapie, il Prp (Plasma Ricco di Piastrine) e altre procedure mediche avanzate vengono utilizzate per la rigenerazione cellulare. Così il connubio tra bellezza e tecnologia apre una nuova era improntata soprattutto sulla prevenzione.

Hapta, di Lancôme, supporta le persone a ridotta mobilità di mani e braccia a essere più autonome a mettere il rossetto grazie alla tecnologia di auto-livellamento integrata con sensori.

Ha fatto scalpore l’imprenditore americano Bryan Johnson, 45 anni, che in una moderna ricerca dell’elisir dell’eterna giovinezza, si è fatto iniettare il sangue del figlio 17enne. Ma al di là di casi-limite e notizie strano-ma-vero, il settore della longevità sta attirando enormi investimenti per seri sviluppi scientifici: invece di invitare al ringiovanimento, si concentra su diete, stili di vita e tecnologie che aiutano a invecchiare più lentamente, meno e meglio. Invece di trattare i sintomi, l’obiettivo è migliorare lo stato generale del corpo, ritardando i segni del tempo. Beauty e hi-tech, concetti apparentemente distanti, si stanno congiungendo per un nuovo standard di wellness e vitalità. Esempi di questa evoluzione si riscontrano nelle grandi aziende cosmetiche. L’Oréal, ad esempio, ha sviluppato prodotti come Hapta e 3D shu:brow, che incorporano l’IA per migliorare l’esperienza del trucco. Hapta è un applicatore di make-up intelligente che aiuta le persone con mobilità limitata delle mani e delle braccia a ottenere risultati impeccabili. Questo dimostra come la tecnologia possa rendere la cura personale accessibile a tutti. L’azienda ha acquisito la startup ModiFace investendo nella realtà aumentata per migliorare l’esperienza dei consumatori. A proposito di innovazione, oggi si parla sempre più di circular beauty o upcycling beauty: non solo etichette bio e cruelty free, ma riduzione degli sprechi e benefici per l’ambiente.

Loading...

3D shu:brow, di Shu Uemura, incorpora l’IA per migliorare l’esperienza del trucco: aiuta a creare sopracciglia 3D personalizzate a casa, in pochi secondi.

Aumentano i prodotti ricavati da eccedenze di filiere e ci sono laboratori cosmetici che lavorano a partire dagli scarti agricoli e alimentari. Ci puntano, tra gli altri, brand noti come Chanel e Caudalie, l’inglese Augustinus Bader, la vegana Bybi (che collabora con i produttori di frullati per raccogliere i semi rimossi dalla frutta prima che venga spremuta) o la newyorkese Circumference Inc. Tutti esempi di una vera e propria rivoluzione estetica i cui motori di cambiamento sono la personalizzazione estrema, l’integrazione della tecnologia, l’obiettivo della longevità e l’attenzione alla sostenibilità.

BENEFICI AUGUSTINUS BADER. BYBI. CAUDALIE. CHANEL. CIRCUMFERENCE INC. HAPTA. L’ORÉAL. MODIFACE. THE LONGEVITY SUITE. 3D SHU:BROW.