High Performance Computing: la tecnologia per estrarre valore dai dati aziendali

L’HPC è oggi applicata per definire modelli digitali in modo più veloce ed accurato. Eni, ad esempio, lo usa nella modellizzazione del sottosuolo per la ricerca degli idrocarburi e per migliorare le capacità di predizione e simulazione, Paypal si avvale dell’HPC per identificare le frodi e pattern di comportamento sospetti in real-time e creare nuovi modelli anti-frode.

L’HPC fornisce un significativo supporto anche alle PMI, ad esempio, nella costruzione del digital twin che replica in digitale un oggetto fisico consentendo di progettarlo e manutenerlo: in questo modo un piccolo produttore di componenti, invece di realizzare prototipi fisici, accedendo al servizio di un provider può avere da subito tutte le ipotesi a disposizione, con tutti i dettagli, e servire il suo cliente in tempi immediati e con meno spese.

L’Unione Europea ha definito una strategia per creare un’industria europea autonoma dal punto di vista della potenza di calcolo. L’Italia è il terzo Paese europeo per potenza di calcolo installata, circa il 18%, attualmente garantita dal suo maggiore centro di calcolo ovvero il consorzio interuniversitario Cineca, con “MARCONI 100” a cui si affiancherà “DA VINCI 1”, il nuovo HPC di Leonardo S.p.a. che sarà uno dei top 5 al mondo.

L’interesse del pubblico e del privato per l’HPC sta determinando uno sviluppo del mercato: entro il 2025 si prevede una crescita di quasi il 50% con una forte spinta nell’ambito dello storage. L’introduzione di un sistema HPC adatto alle proprie esigenze richiede però una attenta analisi. Come accade per tutte le nuove tecnologie è importante comprendere prima di tutto se si tratta di ciò di cui l’azienda ha effettivamente bisogno.

Individuare le opportunità offerte dall'HPC ed implementarle in azienda necessita, quindi, di un approccio strutturato per operare scelte funzionali e gestire adeguatamente le risorse disponibili nelle fasi di analisi, scelta e realizzazione. Nella fase di analisi bisogna chiedersi se e in che modo l’HPC possa migliorare le performance aziendali ed individuare i processi su cui intervenire, identificando ed analizzando i possibili scenari di miglioramento. Per fare questo bisogna condurre un attento esame sui dati che fanno parte del ciclo di ciascun processo analizzandone qualitativamente quattro caratteristiche - volume, frequenza, velocità e accuratezza - che se migliorate producono un impatto positivo sul processo.