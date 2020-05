Highlander, il mega suv di Toyota sbarca per la prima volta in Europa Il costruttore giapponese amplia la gamma dei modelli a ruote alte di Corrado Canali

2' di lettura

Toyota rilancia la sfida nel settore dei suv-crossover col nuovo Hghlander disponibile per la prima volta anche in Europa. Diventano così quattro i modelli a ruote alte del brand giapponese in altrettanti settori di riferimento: all'ultimo arrivato Yaris Cross il primo B-suv Toyita che si aggiunge al C-HR fra i compatti e al Rav4 fra l'altro disponibile entro fine anno anche nelle versione plug-in hybrid in quello dei medi si aggiungerà all'inizio del 2021 anche il suv top Highlander.

Si tratta di un modello che compete con modelli premium Audi Q8, Bmw X7 e Mercedes GLS.

L'abitacolo

Sette posti e uno spazio a bordo fino a 1.909 litri.

Basato sulla piattaforma GA-K, l'Highlander è lungo 4.950 mm e offre sia una trazione integrale intelligente che un grande spazio a bordo oltre ad un capacità di traino fino a 2 tonnellate. A bordo, gli interni sono stati progettati per offrire la praticità, ma anche la resistenza e lo spazio che ci si aspetta da un suv a 7 posti, in un ambiente confortevole e di qualità.

I sette posti a sedere si abbinano ai 180 mm di scorrimento della seconda fila di sedili e ad una terza fila in grado di ospitare anche due adulti, oltre ad agevolare un più facile in ingresso e in uscita. Il bagagliaio di base è di 658 litri, accessibile grazie a un portellone azionabile dal sensore di movimento del piede, può essere ampliato grazie al ripiegamento della seconda e della terza fila di sedili, per una capacità fino a 1.909 litri. Disponibile sia in colore nero o in grafite, l'abitacolo offre numerosi vani portaoggetti oltre a diverse prese USB di alimentazione sia nella prima che anche nella seconda fila.

Le dotazioni hi-tech e il motore Full Hybrid

Disponibili all'interno sia il display multimediale nella console centrale da 12,3” con navigazione satellitare, ma anche un head-up display, la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica senza fili del telefono e lo specchietto retrovisore digitale che visualizza un'ampia immagine senza l'intralcio sia degli poggiatesta dei sedili che degli occupanti. Sotto al cofano del nuovo Hightlander è offerto un Full Hybrid Electric di quarta generazione abbinato ad un motore a benzina a ciclo Atkinson di 2.500 cc con motori elettrici anteriori e posteriori a cui si aggiunge una batteria al nichel-metallo idruro sistemata sotto la seconda fila. La potenza di sistema è di 244 cv con emissioni di CO2 di 146 g/km e consumi di 6,6 l/100 km (ciclo WLTP) o 117 g/km e 5,2l/100 km (NEDC correlato).