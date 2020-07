Hildegard Müller (VDA): Automobile, Germania, Italia ed Europa uniti per uscire dalla crisi Ecco il testo integrale dell’intervista a Hildegard Müller, presidente dell’associazione dei costruttori di auto in Germania VDA di Isabella Bufacchi

Ecco il testo integrale dell’intervista a Hildegard Müller, presidente dell’associazione dei costruttori di auto in Germania VDA

“La pandemia ha colpito pesantemente i rapporti dell'industria dell'auto tra Germania e Italia. E' importante che le imprese italiane e tedesche del settore automobilistico lavorino insieme, in stretto contatto, per superare la crisi. La prosperità e i posti di lavoro in Germania e in Italia dipendono dal buon funzionamento delle nostre catene di valore. E abbiamo bisogno ora più che mai di un'azione forte e coordinata europea: l'industria automobilistica ha un cuore europeo ”.

Hildegard Müller è da febbraio presidente della potente associazione dell'industria dell'auto tedesca VDA (Verband der Automobilindustrie). E' ex-ministro, ex-deputata ed ex-banchiere, già ai vertici dell'associazione dell'industria dell'energia e dell'acqua, è la personificazione dello sforzo dell'industria dell'auto tedesca verso la e-mobility. In quest'intervista esclusiva al Sole24Ore, l'Italia a lavorare al fianco della Germania per la ripresa dell'industria dell'auto. E spinge per soluzioni europee sul piano economico e climatico, “due facce della stessa medaglia”.

La pandemia del coronavirus ha avuto e sta avendo un impatto devastante sul tessuto industriale in Germania. E sull'industria dell'auto?

La pandemia ha colpito molto duramente l'industria dell'auto globale. Il mercato tedesco è calato del 35% nel primo semestre 2020. E su scala internazionale la caduta è molto simile. Tra gennaio e maggio, il mercato europeo dell'auto è crollato del 43%, quello americano del 23%, quello cinese del 27%. Prevediamo che il mercato globale dell'auto si contrarrà del 17% circa nel 2020. Per i veicoli commerciali andrà anche peggio. I pronostici che vediamo indicano che impiegheremo alcuni anni prima di tornare ai livelli pre-Covid19. Per questo, non ci aspettiamo una ripresa veloce del nostro settore dopo la crisi. E questo vale di più per le aziende alle prese con la crisi del coronavirus e la trasformazione dell'industria. Sono due fenomeni che stanno accadendo simultaneamente, raddoppiando la portata della sfida. E questa situazione mette in pericolo l'esistenza stessa di alcune imprese.



Come ha reagito l'industria tedesca dell'auto alla sfida del coronavirus e soprattutto alle restrizioni e agli isolamenti del lockdown?

Non posso dire esattamente quanti impianti nel nostro settore in Germania hanno chiuso durante il lockdown. Ma le statistiche per il mese di aprile indicano che la produzione dell'auto si è praticamente arrestata, con un calo del 97% rispetto allo stesso mese del 2019. In maggio abbiamo rilevato un leggero miglioramento, con una diminuzione del 66%, che resta ancora molto severa. In giugno, la situazione è migliorata ma la produzione tra gennaio e giugno è calata del 40% rispetto all'anno scorso. E questo è il livello più basso della produzione di auto in Germania dal 1975. Ma va sottolineato che la chiusura delle fabbriche e degli stabilimenti è stata importante per garantire la protezione della salute dei dipendenti. E questo è quanto conta di più nel contesto di una pandemia così grave come il Covid-19.



Un altro forte impatto della pandemia è stato sul mercato del lavoro: quanti nell'industria dell'auto sono in Kurzarbeitergeld, la speciale cassa integrazione tedesca?

Il taglio all'orario di lavoro con la sovvenzione dello Stato è stato un mezzo molto importante per consentire alle imprese tedesche di rispondere alla crisi. In giugno, metà degli 814.000 dipendenti diretti dell'industria automobilistica in Germania risultavano con orario ridotto. Nelle ultime settimane, abbiamo registrato un allentamento della tensione, ma per le più piccole Pmi sono ancora colpite duramente dalla crisi pandemica.