Hilton apre 10 nuovi hotel in Italia e assume 200 addetti

Il gruppo alberghiero Hilton scommette sull’Italia: sono in programma 10 nuove aperture e per far fronte alla crescita del business sono in corso 200 assunzioni. Gli sviluppi futuri nel nostro paese sono stati al centro di un incontro che ha visto la partecipazione di David Kelly, Senior Vice President Continental Europe Hilton, Alessandro Cabella, Managing Director Rome Cavalieri Waldorf Astoria e Hilton Area General Manager for Italy, e Fausto Ciarcia, Human Resources Director Italy Hilton. L’evento si è svolto all’hotel Rome Cavalieri, una delle strutture più iconiche della capitale e fiore all’occhiello del gruppo, in occasione del suo 60° anniversario.

Il peso dell’Italia

Hilton attualmente ha in italia 31 strutture, con un numero complessivo di 5.830 stanze per 2.900 addetti. Già sono state programmate 10 nuove aperture in Italia, una parte delle 26 aperture previste nell’Europa continentale (161 nel mondo). Attualmente Hilton ha 7.200 hotel nel mondo, per 435mila addetti. Nell’Europa continentale ci sono 268 strutture e 22mila addetti. Nel primo trimestre 2023, i ricavi per camera disponibile sono cresciuti su base annua del 30%

Ulteriore crescita in vista

«La crescita del nostro business è molto solida – ha spiegato David Kelly, Senior Vice President Continental Europe Hilton – e si basa su una strategia a lungo termine, puntando molto sulla sostenibilità, sul digitale e sulla valorizzazione del nostro personale». Fausto Ciarcia, Human Resources Director Italy Hilton, ha sottolineato come il gruppo in Italia stia reclutando 200 addetti: «La stagione estiva sta iniziando. Le assunzioni saranno in parte con contratti stagionali, in parte contratti di apprendistato e in parte contratti stabili». In questo scenario il Rome Cavalieri è un po’ un fiore all’occhiello del gruppo: «Nel nostro hotel ci sono più di mille opere d’arte. Siamo diventati un punto di riferimento anche per i grandi congressi», spiega il Managing Director Alessandro Cabella.