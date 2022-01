Hilton apre a Firenze nel 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Hilton apre l'Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton, nell'autunno 2023, in seguito all'accordo con il Westmont Hospitality Group e i fondi gestiti dall'Oaktree Capital Management. Costruito originariamente nel 1792 come uno dei primi hotel a Firenze, l’albergo avrà 115 camere, una volta ristrutturato, nel centro storico di Firenze. Hilton si lega in questo progetto a un consorzio costituito da Oaktree, Westmont Hospitality Group, partner di investimento strategico e operatore e Unicredit come banca finanziatrice del progetto.

Il progetto è guidato da un nuovo fondo d'investimento immobiliare gestito da Castello Sgr, di cui Oaktree ha acquistato la maggioranza mesi orsono.

Loading...

Curio Collection by Hilton conta circa 50 hotel già aperti o in sviluppo in Europa.

«Il rinnovamento dell'albergo seguirà l'impegno delle parti negli investimenti sostenibili Esg, con un'attenzione particolare verso l'ambiente» recita un comunicato.

L'hotel presenterà un'offerta legata al territorio in una location senza precedenti, esemplificativa della predisposizione di Curio Collection verso esperienze autentiche e selezionate. «Situato nel centro storico, a due passi dall'Arno in un quartiere tranquillo nel cuore di Firenze, l'elegante hotel riflette la storia e lo charme urbano, con le tipiche serrande toscane e una corte interna illuminata dalla luce naturale, propria delle ville toscane. Un percorso di soli 15 minuti a piedi separa l'Anglo American Hotel Florence, Curio Collection by Hilton dal centro storico della città, con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, piazza del Duomo, il palazzo e la Galleria degli Uffizi, la Galleria dell’Accademia e l'iconico Ponte Vecchio» spiega il comunicato.