Hines e Allianz realizzeranno a Milano uno dei più grandi hub per il «Last Mile»

Punta a diventare il pricipale hub last Mile in Italia. Hines ha finalizzato un investimento, in partnership con Allianz Real Estate, in Via Rubattino 87 a Milano. L’acquisizione è stata conclusa tramite il Fondo Urban Mile, gestito da Blue Sgr, e riguarda un terreno di 110mila metri quadrati dove verrà realizzato un innovativo hub logistico pensato per le consegne last-mile e predisposto all’utilizzo di mezzi elettrici. La nuova struttura sarà una delle più grandi piattaforme di logistica a servizio di Milano e sarà realizzata nei prossimi 36 mesi, con un investimento complessivo di 80 milioni di euro.

Area strategica e mobilità elettrica

L’area è di particolare rilevanza vista la sua posizione lungo la tangenziale di Milano e allo stesso tempo la sua vicinanza a snodi strategici quali l’aeroporto di Linate e lo scalo intermodale di Segrate che collega l’Italia con i paesi del Nord Europa, in particolare Germania, Belgio e Olanda, e con il Sud Italia.

La piattaforma logistica sarà inoltre funzionale a garantire, nella città di Milano, le consegne legate all’e-commerce, che sempre più necessitano di baie di carico prossime ai grandi centri urbani.

Grazie allo studio di un sistema sinergico e integrato, la nuova piattaforma diventerà un punto di snodo cruciale per l’intermodalità tra i mezzi pesanti e il trasporto cittadino. L’efficienza dei trasporti, inoltre, è favorita anche dalla scelta di potenziare la mobilità elettrica, predisponendo l’intero immobile ad ospitare mezzi alternativi.

Il suo sviluppo è pensato per essere conforme con le metriche Creem (ossia metriche previste per accelerare la decarbonizzazione e aumentare la resilienza degli immobili commerciali ai cambiamenti climatici). Sarà dotato di pannelli fotovoltaici, superfici pavimentate filtranti per il drenaggio delle acque, illuminazione Led a bassi consumi, rivestimento ad alte prestazioni per dissipare il calore esterno e mantenere la temperatura interna e fasce ecologiche alberate per limitare l’impatto. È inoltre previsto il conseguimento della importante certificazione Breaam Very Good. Infine, le già ridotte emissioni di CO2, saranno compensate anche dalla realizzazione di oltre 22mila metri quadrati di aree verdi interne, con funzioni drenanti.

«Questo investimento, il secondo dall'inizio dell'anno nel settore logistico, rappresenta per Hines la prima piattaforma last mile a Milano – ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy – e si caratterizza per dimensioni dell’area, accessibilità, connessioni e innovazione dello sviluppo. Questa operazione, in partnership con Allianz Real Estate, ci permette di rafforzare ulteriormente la presenza sul mercato della logistica, asset class nella quale vogliamo confermare la nostra leadership non solo in termini di volumi di investimento, ma soprattutto di innovazione di pensiero».