Hines e JK Place insieme per un hotel a Milano negli ex uffici di Versace

«La nostra strategia prevede una espansione del marchio in Italia, stiamo infatti cercando le location giuste in città come Venezia, e all’estero, a Londra, Tel Aviv ma anche oltre oceano a Miami e in Messico. Sono molte le destinazioni che possono accogliere il nostro brand e la nostra filosofia fortemente focalizzata sul cliente e sul “su misura”».

Via Borgospesso 15 sarà quindi il nuovo indirizzo milanese per chi sceglie discrezione e qualità. «I lavori di ristrutturazione partiranno nella primavera del 2022 per arrivare all’apertura 24 mesi dopo» dice Kafri.

Milano che in passato è stata snobbata sul fronte turismo in realtà sta diventando una città sempre più vivace. «L’unica vera città europea che abbiamo in Italia» sottolinea Kafri. Ma è tutto il mercato alberghiero italiano a vivere una fase di fermento. Dopo il 2019 che è stato un anno record per gli investimenti in hotel con un volume che è arrivato a quota 3,2 miliardi di euro, il 2020 è stato l’anno nero del segmento. Il 2021 invece, stando ai dati rilevati da Colliers International, a fine ottobre ha registrato investimenti per circa un miliardo di euro. Molte le operazioni tra 20 e 40 milioni, quelle oltre 40 milioni sono concentrate nelle quattro principali città per l’ospitalità: Milano, Roma, Firenze e Venezia.

Il gruppo JK Place punta a una crescita organica, coerente con il percorso individuato, che oggi viene premiato anche da chi sceglie per i propri soggiorni strutture più piccole proprio per arginare i possibili contatti e tutelarsi dalla pandemia da Covid-19.

La vivacità del settore si percepisce anche nella ripresa dei flussi. «Ottobre 2021 è stato per la struttura di Roma un mese record, come RevPar (Revenue per Available Room, fatturato generato per camera disponibile) e Adr (Average Daily Rate, tariffa media giornaliera) - dice Kafri -. Stesso discorso a Parigi dove il ricavo medio a camera ha superato i mille euro».