Hines, il fondo Hepp investe in un hub logistico a Savona

Un asset logistico a Savona è il primo investimento italiano di Hepp (Hines European Property Partner). Lo anticipa al Sole 24Ore la stessa società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, per conto del proprio fondo core-plus ( Hepp, appunto), che ha completato l’investimento in un asset logistico di 40mila metri quadrati posizionato a Savona per il tramite di un Fondo istituito e gestito da Colliers Global Investors Italy Sgr. L’asset, interamente locato come hub logistico a Conad Nord Ovest, realtà leader nel settore della distribuzione associata, sorge su un terreno di proprietà, situato appena fuori dal terminal di sosta dei container di Savona.

Si trova in una posizione strategica, densamente popolata e ottimamente collegata ai maggiori porti commerciali di Genova e, dunque, alle principali reti stradali in tutta Europa. Ma un po’ decentrato rispetto alle principali arterie che si snodano tra Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che solitamente attraggono maggiormente gli investitori internazionali.

Savona è anche una sede ideale di distribuzione per tutto il nord-ovest d’Italia, dal Piemonte alla Liguria fino alla Valle D’Aosta. A causa della conformità del territorio, infatti, la zona è caratterizzata da un esiguo numero di asset logistici di questo tipo.

In linea con la strategia di lungo termine di Hepp di diventare “net zero” nelle emissioni di carbonio entro il 2030 – e come accade per tutti le operazioni in asset logistici che coinvolgono Hines – sono previsti investimenti per sostenibilità e pieno adeguamento ai criteri Esg, che comprendono anche l’obiettivo di una certificazione Breeam di livello “Very Good”. Oltre a ulteriori adeguamenti impiantistici interni ed esterni, questo perfezionamento è supportato anche da un impianto fotovoltaico di 2,5 MW già interamente operativo. Grazie a questi pannelli fotovoltaici, l’edificio infatti è completamente autosufficiente dal punto di vista energetico ed è in grado di produrre energia green extra che può essere commercializzata anche all’esterno dello stabilimento.

«La logistica continua a essere un asset centrale per Hines e questo investimento ne è una nuova dimostrazione – ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director e country head di Hines in Italia –. Anche per questo settore, quello che vorremmo proporre sul mercato è un’offerta innovativa e sostenibile che sappia rispondere alle esigenze attuali dei tenant. Oltre a beneficiare di una posizione strategica, vista la scarsità di stabilimenti simili dislocati tra la costa e le montagne, l’asset di Savona rappresenta anche il primo investimento del fondo Hepp in Italia: un primo passo che ha l’obiettivo di realizzare un’ampia piattaforma di investimento».