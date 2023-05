Hines, per il portafoglio in Italia l’obiettivo è fissato a 10 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Obiettivo quota dieci miliardi di investimenti in Italia, che significa soprattutto Milano, entro i prossimi tre anni. La tabella di marcia di Hines segna oggi già sette miliardi di investimenti nel real estate tricolore accumulati da quando il colosso Usa ha affidato a Mario Abbadessa, senior managing director & country head Italy, il rientro nel nostro Paese nel 2015.

Un piano che prevede intanto di completare riqualificazioni e sviluppi in essere, tra cui i 5mila case a Milano destinate all’affitto.

Stiamo portando avanti la strategia sul settore living che abbiamo inaugurato qualche anno fa, primi in Italia. Una prima parte di appartamenti sarà completata entro il 2026 in varie aree della città lombarda. Al contempo puntiamo sugli studentati, circa 5mila posti letto tra Milano e Firenze, 2.400 già operativi o in fase di cantiere (il 60% del totale a canone convenzionato).

Pesano sul mercato costi e tassi di interesse in aumento.

Per i prossimi 24 mesi si navigherà a vista, cercando di adattarsi alla nuova situazione di instabilità con tassi di interesse e inflazione decisamente più elevati rispetto a quanto siamo stati abituati negli ultimi anni. Ma tante nostre scelte stanno dando i loro frutti. Oggi l’impatto del rincaro è del 30% per riqualificazioni e sviluppi, un aumento pesante sui 1,5 miliardi di appalti che abbiamo in corso. Rincari che spesso vengono compensati dal premio di mercato, come in via Spiga e per la Torre Velasca. Nella via dello shopping i canoni hanno raggiunto un valore massimo di 750 euro al mq all’anno (tra le cifre più alte di mercato anche il canone che paga il gruppo Kering per la locazione, secondo indiscrezioni).