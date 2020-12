Hines, con la logistica verde un altro miliardo sull’Italia Definita ieri per 60 milioni la prima operazione a Castel San Pietro (Bologna). La strategia si concentra sull’ultimo miglio e sui capannoni sostenibili di Paola Dezza

Capannoni realizzati in chiave sostenibile, centri di stoccaggio e trasporto merci che virano verso una nuova era “green”. La logistica cambia volto e si prepara al futuro.

A cavalcare il cambiamento e la crescita del settore è il colosso americano Hines, che punta ad arricchire il carnet dei propri investimenti con questa asset class in rapida espansione. È la filosofia alla base della decisione del gruppo guidato in Italia da Mario Abbadessa che punta a investire un miliardo di euro nel settore in Italia nei prossimi due anni. Si tratta di un investimento industriale perché il gruppo acquisterà aree dove sviluppare nuove strutture moderne da tenere in gestione una volta affittate. Ampi complessi immersi nel verde con standard di ultima generazione di risparmio energetico. Non solo. Hines creerà una divisione ad hoc dedicata al segmento.

«L’idea è realizzare strutture all’avanguardia - dice Mario Abbadessa - che possano portare la logistica in una nuova era. Realizzeremo complessi con portineria e servizi ad ampio raggio, dove ci sarà la predisposizione per la ricarica elettrica dei mezzi di trasporto e negli asset di last mile (alle porte delle grandi città), che affiancheremo alla logistica classica, appronteremo anche quanto necessario per agevolare la circolazione delle merci con mezzi agili come scooter».

L’obiettivo della piattaforma è introdurre criteri innovativi di sviluppo nel mercato logistico in Italia, anticipando le esigenze di un settore che sta registrando una forte accelerazione anche in relazione alla crescita esponenziale dell’online.

«L’ecommerce e l’esigenza di riduzione di emissioni e del traffico hanno cambiato i paradigmi – spiega Abbadessa -. Entriamo in un mondo in cui molti dei prodotti saranno consegnati in giornata con furgoncini elettrici o scooter dislocati sul territorio nazionale. Questi investimenti immobiliari riducono il traffico nelle grandi città».