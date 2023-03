Hines-Prelios, su Milanosesto offerta già respinta al mittente

Il momento di mercato non è uno dei più favorevoli, tra gli investitori la parola d’ordine è cautela e in molti si attendono un ritocco al ribasso dei prezzi degli asset immobiliari per tornare a vedere un settore vivacizzato da più operazioni. Lo stesso sviluppo è un segmento che oggi risente della situazione contingente.

Che i rapporti fossero tesi tra Hines-Prelios e Banca Intesa era una voce che circolava da alcune settimane. Certamente la banca è la più esposta sul progetto con un debito salito a 900 milioni di euro dai 680 milioni certificati all’uscita di Davide Bizzi a fine 2018. Per l’istituto sarà impossibile sfilarsi dal progetto fino alla conclusione.

Secondo qualche indiscrezione forse da rivedere è la gestione dell’intero impianto di sviluppo, con la vendita di singoli lotti a investitori internazionali.

Nelle intenzioni di chi vorrebbe rimettere in discussione l’impianto, la “nuova” Milanosesto dovrebbe essere improntata, in particolare, allo sviluppo di aree dedicate all’housing sociale e di studentati, con un parco urbano di 45 ettari, secondo una logica di welfare abitativo che intende rispondere anche alla mancanza (sinora) di un’adeguata offerta residenziale accessibile per i redditi medi e medio-bassi, in una città in cui i prezzi medi, al metro quadrato, hanno superato i 5mila euro i e canoni di locazione, di fatto, escludono dalla fascia metropolitana un numero sempre maggiore di abitanti. Tuttavia, la partita è ancora tutta da giocare.