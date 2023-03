Hines, Sircle gestirà i 72 appartamenti della Torre Velasca

«Milano resta nel radar degli investitori istituzionali e si trasforma in città sempre più internazionale in grado di proporre una offerta, dai club agli hotel fino agli appartamenti in affitto, che strizza sempre più l’occhio al lusso» commenta Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy.

La riqualificazione è stata complessa, per interni ed esterni, volutamente volta a mantenere l’equilibrio tra il recupero e il mantenimento di elementi iconici disegnati dallo studio BBPR e l’integrazione di finiture, impianti e tecnologia di ultima generazione, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica perché l’obiettivo è ottenere la certificazione internazionale LEED.

Per Sircle Collection, presente in città come Amsterdam, Berlino, Barcellona, Vienna, ma anche in location di vacanza come Ibiza, si tratta del debutto italiano nel serviced apartment di lusso.

Sircle Collection è nata nel 2011 e in pochi anni vanta tre marchi alberghieri in 13 località, tre ristoranti, un concept store di design, il members club “The Cover” e tre proprietà di riferimento.

I loro marchi includono Sir Hotels, Max Brown Hotels, Park Centraal Hotels, X BANK, Seven North, Miznon Vienna, The Rooftop at Sir Victor e Bar Claes, oltre a proprietà quali il W Amsterdam e l’Edition Milan.