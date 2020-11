Hisham Matar: “la speranza nei dipinti di Duccio”

«La mia relazione con Siena è paradossale. Non ho trascorso molto tempo lì — per l'esattezza, un mese e poi qualche giorno qua e là — e quindi non ho una vera e propria storia personale e, naturalmente, non conosco quasi nessuno in città, eppure ho sviluppato, molto rapidamente e con una facilità insolita, un rapporto diretto con il luogo, con le sue strade e, in massima forza, con i suoi antichi dipinti».

C'è un pittore della scuola senese che preferisce?

«Non ho un pittore preferito; piuttosto, mi piace rilevare particolarmente le conversazioni tra di loro, le cose, per esempio, che Duccio di Buoninsegna mostrò a Simone Martini, il modo in cui poi influenzarono i fratelli Lorenzetti e, in seguito, Giovanni di Paolo. La pittura senese è un ricco esempio di come l'arte, tutta l'arte, sia orientata nel far avanzare preoccupazioni preesistenti e come un grande artista riesca a raccogliere e conservare ciò che è accaduto prima e spingerlo un po' in avanti. Oltre a questo, sono attratto dalla natura e dal temperamento individuali di ciascuno di questi pittori: la maniera in cui Duccio, ad esempio, sembrava saper colpire direttamente ciò che è importante, trovare il nucleo delle cose con tale apparente facilità; o lo splendore a volte ironico di Ambrogio Lorenzetti».

In Un punto di approdo non è menzionato Simone Martini. Come mai?

«L'obiettivo non era quello di essere esaustivo o di scrivere una panoramica o una storia dell'arte senese. Qualcosa di essenziale dal punto di vista intimo è accaduto durante quel mese in cui ero stato a Siena; un evento privato tra me, la città e alcuni dei suoi dipinti. Era così difficile lasciar emergere o spiegare quel qualcosa anche a me stesso, e quindi volevo capire se fossi stato in grado di scriverne. Scrivo delle cose per le quali penso di non avere parole. Tutti i miei libri iniziano così. È proprio in quel punto di oltranza, senza che ci sia un linguaggio per esso, che inizia un libro.