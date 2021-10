Hitachi, nuove tecnologie all in one per l'auto elettrica Motore, inverter e freno in una sola unità compatta

1' di lettura Hitachi e la sua divisione Hitachi Astemo hanno annunciato congiuntamente lo sviluppo di un sistema a trasmissione diretta per veicoli elettrici che unisce motore, inverter e freno in un'unica unità. Il sistema Direct-Drive, compatto e leggero, può essere installato direttamente nella ruota consentendo di ottenere un rapporto potenza/peso di 2,5 kW/kg. L'adozione di una "in-wheel unit" non richiede alcuna modifica sostanziale alla configurazione esistente della sospensione o di altri componenti, consentendo invece di eliminare gli alberi di trasmissione e altri meccanismi indiretti. In questo modo viene ridotta la perdita di energia del 30% aumentando efficienza e autonomia. Il prototipo realizzato adotta ruote da 19" che, con una potenza massima di 60 kW a ruota, consentono di ottenere 240 kW e una coppia di 960 Nm con funzionamento a 420 volt. Hitachi e Hitachi Astemo continueranno le attività di ricerca e sviluppo per l'implementazione pratica della tecnologia, che consente spazi interni e di installazione della batteria più ampi. Oltre alla tecnologia di controllo del veicolo che sta sviluppando, Hitachi Astemo applicherà il nuovo sistema di trasmissione diretta alla sua già ampia gamma di prodotti EV globali.