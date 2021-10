Hitachi Rail, contratto da 737 milioni in Spagna per manutenzione Etr 1000

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ilsa, il principale operatore privato ferroviario per l’alta velocità in Spagna, ha assegnato a Hitachi Rail un contratto del valore di 737 milioni di euro e per una durata di 30 anni, fino al 2052, per la manutenzione della sua flotta, composta da 20 nuovi treni Etr 1000. Tale contratto rafforza la partnership tra Ilsa e Hitachi Rail, in continuità all'accordo firmato nell’agosto 2020 per la realizzazione dei treni, oltre a confermare la presenza di Hitachi in Spagna. Un nuovo team di oltre 75 dipendenti svolgerà a Madrid le attività di Full Service sui 20 Etr 1000, treni ad altissima velocità.

Il contratto Full Service

Il Full Service è relativo all’insieme delle attività di manutenzione predittiva e correttiva in modo tale che i treni assicurino i massimi livelli di affidabilità e comfort ai passeggeri. La flotta entrerà in servizio passeggeri nella seconda metà del 2022 e opererà sulle linee ad alta velocità che collegano Madrid con Barcellona, Valencia, Alicante, Siviglia, Malaga e Cordoba. Il design aerodinamico e le soluzioni d’avanguardia per il risparmio energetico conferiscono ai veicoli efficienza operativa. Questo treno è composto dall’85% di materiali riciclabili e dal 95% di materiali rinnovabili. Tali principi di eco-design si pongono a sostegno dell’impegno di Ilsa di disporre di una flotta più sostenibile e a quello di Hitachi Rail volto a ridurre le emissioni di carbonio per i propri clienti in linea con la propria strategia di decarbonizzazione.

Com’è composta la flotta

La flotta di Ilsa, il cui primo treno ha concluso i test di omologazione mentre il secondo e il terzo sono in viaggio per Madrid dove è previsto che arrivino alla fine del 2021, è realizzata da Hitachi Rail e Alstom Group (per la quota di ex Bombardier Italia) nel sito Hitachi Rail di Pistoia. Ogni treno è lungo circa 200 metri, ha una capienza di circa 460 passeggeri e può raggiungere una velocità di 360 km/h. Una volta a bordo, i passeggeri potranno usufruire di un elevato livello di comfort con sedili spaziosi, del WiFi 5G e di un’area ristoro. Dalla loro introduzione in Italia nel 2015, i treni Etr 1000 hanno stabilito importanti standard in termini di prestazioni, efficienza operativa e comfort per i passeggeri. Le attività di operation, service e maintenance così come le soluzioni relative al materiale rotabile, al segnalamento,alla tecnologia digitale e ai progetti chiavi in mano sono svolte da Hitachi Rail nei suoi 11 siti di produzione, in 38paesi diversi, in 6 continenti.



Legame Hitachi-Spagna più saldo

Carlos Bertomeu, presidente di Ilsa, ha espresso la propria soddisfazione per la firma di questo contratto. «L’accordo è un nuovo passo in avanti nello sviluppo del primo operatore privato ad alta velocità in Spagna e dimostra l’impegno dell’azienda a ottenere i più alti standard in termini di operation e di comfort dei passeggeri», dichiara. Il deal rappresenta «un ulteriore importante traguardo per la divisione Operation Service & Maintenance di Hitachi Rail che vanta una vasta esperienza nelle attività di Full Service in Italia che vanno dall’alta velocità aitreni regionali», ha affermato Edoardo La Ficara, Executive officer, operation service & maintenance division di Hitachi Rail.