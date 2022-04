Hitachi Rail, Italia prima del gruppo per la sicurezza sul lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hitachi Rail è Top Performer in materia si salute e sicurezza. Hitachi Rail Italia infatti ha ricevuto il premio dalla Corporate in Giappone per il progetto “Riyadh Metro Project Line 3, T&S. Awareness campaigns for Near miss, Environmental, Working at heights”. Il progetto è stato premiato per aver posto al centro la partecipazione attiva trasversale di tutti i soggetti in termini di sicurezza, puntando ad incentivare lo sviluppo di una cultura ad hoc.

«Abbiamo adottato un programma di sicurezza sul lavoro che non è più imperniato solo su procedure – spiega Ulderigo Zona è Executive Officer Chief Safety Health Environment & Quality Officer and Chief Director CSR& Sustainability Office – ma vuole coinvolgere manager, impiegati, operai, e anche la catena della fornitura».

Il piano di Hitachi inoltre prevede che l’obiettivo della sicurezza debba essere perseguito non solo dentro gli stabilimenti ma anche fuori. A esempio quando il lavoratore è in missione. «Quando un dipendente Hitachi parte per una missione – continua Zona – va assistito e seguito, assicurandogli assistenza al viaggio, alle pratiche burocratiche, e anche assistenza medica se ne ha bisogno».

Inoltre, già dal mese di settembre, negli stabilimenti italiani di Hitachi è stato assicurato ai dipendenti un servizio di assistenza psicologica. A cui viene affiancata anche assistenza fiscale, finanziaria e legale. Con prestazioni gratuite.

Infine, il programma per la sicurezza sul lavoro coinvolge la filiera intera. Tanto che anche i dipendenti delle imprese fornitrici saranno coinvolti nei programmi di formazione curati o promossi dall’azienda madre.