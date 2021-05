Hong Kong apre a metà sui Bitcoin, licenze agli stranieri ma avverte sui rischi

Tuttavia sembra rivedere nella presa di posizione di Hong Kong l’atteggiamento a doppia mandata della Cina quando stabiliva che «il Bitcoin non è emesso dall’autorità monetaria, non ha proprietà monetarie come strumento di compensazione legale e non è una valuta nel vero senso del termine». Ma che «la transazione Bitcoin è una sorta di comportamento di acquisto e vendita di merci su Internet al quale le persone hanno la libertà di partecipare sotto la premessa del proprio rischio».

L’invito alle istituzioni finanziarie e agli istituti di pagamento perchè non utilizzino Bitcoin nello scambio di prodotti o servizi, non comprino o vendano Bitcoin come controparte centrale, non sottoscrivano attività assicurative legate a Bitcoin o includano Bitcoin nell’ambito di applicazione di responsabilità assicurativa, non implica che il pubblico possa entrare nel mercato «a suo rischio e pericolo».