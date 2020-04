H&M corre in Borsa: conti I trimestre superano timori impatti virus

1' di lettura

I titoli della catena di abbigliamento fast fashion H&M corrono alla Borsa di Stoccolma dopo i conti del primo trimestre dell'esercizio in corso. Le azioni Hennes & Mauritz registrano un progresso intorno al 6% dopo aver toccato anche quota 128 corone. Gli acquisti sono alimentati dai conti trimestrali migliori delle attese: nel periodo dicembre 2019-febbraio 2020 H&M ha visto l'utile netto più che raddoppiare rispetto a un anno fa a 1,9 miliardi di corone, con l'utile operativo balzato a 2,69 miliardi di corone, quando l'attesa degli analisti era che arrivasse a 1,4 miliardi di corone.

Il mercato sta ignorando che la società svedese ha annunciato un calo delle vendite nel secondo trimestre dell'anno (iniziato il primo marzo 2020) del 46%, a causa delle chiusure imposte in molti Paesi alle attività commerciali considerate non essenziali per far fronte all'emergenza coronavirus. Le vendite online sono però cresciute del 17%.

Gli analisti di Ubs: turnaround sembra funzionare

Secondo gli analisti di Ubs, nonostante il primo trimestre non sia quello più rilevante per l'azienda di abbigliamento (visto che storicamente rappresenta circa il 10% dei profitti), è importante l'incremento dei risultati operativi e il mercato sta apprezzando il fatto che il percorso di ristrutturazione del gruppo sta funzionando come anche gli investimenti fatti per il rilancio.

