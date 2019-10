H&M corre in Borsa, trimestre migliore delle attese con vendite online a +30%

2' di lettura

Risultati superiori alle attese per H&M e il titolo balza sui massimi da due anni alla Borsa di Stoccolma. Nel terzo trimestre il gruppo ha registrato il primo aumento degli utili pretasse in oltre due anni. Nel terzo trimestre gli utili sono balzati del 25% a 5 miliardi di corone (507 mln di dollari) grazie alle buone vendite estive. Le vendite, anche queste superiori alle attese, sono aumentate del 12% a 62,3 mln di corone (6,3 mld di dollari) mentre per le vendite online il balzo è stato del 30%.

Il ceo Karl-Johan Persson ha commentato i risultati affermando che il gruppo è ora sulla buona strada verso la trasformazione e ha sottolineato che «la crescita è stata buona in molti mercati», in particolare negli Usa, in India, in Russia, Polonia e Italia. Nel solo mese di settembre l'aumento delle vendite è stato dell'8% rispetto al settembre precedente. Il gruppo negli ultimi trimestri ha rivisto la sua strategia, per contrastare il calo delle vendite e della redditività, l'aumento della concorrenza e il ritardo nella conversione del business online. Il gruppo sta raccogliendo anche in Borsa i risultati di questi sforzi, con il titolo che dall'inizio dell'anno ha recuperato più del 50%. Il gross margin è passato dal 50,3% al 50,8% e i margini operativi all'8% dal 7,1% (le attese erano al 7,7%). Per quando riguarda le scorte di magazzino, punto critico per il gruppo che obbliga a forti ribassi nei prezzi e pesa sui bilanci, sono aumentate del 9% alla fine del trimestre, per un valore pari al 18,5% delle vendite. In moneta locale l'aumento è solo dell'1%.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)