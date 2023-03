H&M e Inditex (Zara) soffrono in Borsa dopo i risultati

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Vendite sui retailer quotati sulle Borse europee complice la reazione negativa del mercato ai conti pubblicati da due dei principali gruppi, la svedese H&M e la spagnola Inditex (Zara). A Stoccolma le azioni Hennes & Mauritz sono arrivate a perdere il 6% dopo una trimestrale (dicembre-febbraio) con vendite inferiori alle previsioni secondo alcuni analisti, mentre a Madrid le Inditex scivolano in coda al listino e secondo alcuni operatori sono i maggiori investimenti previsti a sorprendere mentre per altri come Credit Suisse il quarto trimestre è stato leggermente inferiore alle aspettative.

H&M ha riportato nel primo trimestre ricavi netti per 54,872 miliardi di corone (4,9 miliardi di euro) in aumento del 3%: secondo Ubsi numeri sono nelle attese e quindi non rappresentano un catalyst per il mercato visto che la società non ha fornito altri elementi e che il titolo da inizio anno ha già guadagnato il 16%. Per Jefferies invece i numeri sono inferiori alle attese.

Loading...

Dal canto suo Inditex ha registrato vendite record nel 2022 a 32,56 miliardi di euro (+17%) e utili netti per 4,13 miliardi di euro (+27%) a fronte di una previsione di 32,5 miliardi di ricavi e di 4,17 miliardi di profitti da parte della case di investimento. Secondo Ubs, il risultato operativo del quarto trimestre leggermente al di sotto delle attese, gli investimenti (1,6 miliardi) previsti oltre le previsioni e la mancanza di un ritorno agli azionisti più generoso sono i fattori che potrebbero temporaneamente pesare sulle quotazioni. Sull'esercizio 2022 Inditex distribuirà un dividendo di 1,20 euro per azione.