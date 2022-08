H&M lancia un marchio democratico di abbigliamento sportivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

H&M lancia H&M Move, un nuovo brand sportivo per donna, uomo e bambino, che approda nei punti vendita H&M e online a livello globale con l'obiettivo di intraprende un’audace missione per democratizzare l’abbigliamento sportivo, includendo le diverse fisicità e i diversi tipi di movimento. Il marchio propone una visione più accessibile dello sport, utilizzando il termine movimento come parola chiave e celebrando il fatto che chiunque sul nostro pianeta sia un Mover, che si muove in differenti modi. H&M Move mira a dotare il mondo di “movewear”, capi eleganti e funzionali che sostengono chi li indossa nelle varie discipline o nella quotidianità, comodamente e in sicurezza.

«H&M Move incentiva e celebra il movimento, invitando tutto il mondo a muoversi, con l'obiettivo di abbattere le barriere dello sport, attraverso la democratizzazione dell’abbigliamento sportivo - commenta Simon Brown, direttore generale H&M Move -. Propone un’ampia gamma di capi in diverse categorie: eleganti e funzionali. Siamo davvero entusiasti del viaggio che abbiamo intrapreso con Jane Fonda e JaQuel Knight e la nostra passione per far muovere tutti».

Protagonisti della campagna globale sono Jane Fonda, attrice, produttrice cinematografica, attivista e icona del fitness e l'acclamato coreografo JaQuel Knight.

La prima parte della capsule comprende top funzionali, giacche leggere e un’ampia selezione di collant e reggiseni, oltre ad articoli appositamente progettati per allenarsi e correre, mentre H&M Move Monogram - indossata da Fonda e Knight nel video di lancio – presenta geometrie con il logo e dettagli riflettenti.

Sono quattro i materiali esclusivi che combinano design innovativi e tecnologie complesse. Il DryMove aiuta a respingere l’umidità dalla pelle, mantenendo il corpo asciutto mentre ci si muove; ShapeMove offre un effetto “no show” durante ilsollevamento e lo stretching; SoftMove è morbido e fornisce un supporto extra mentre ci si muove; StormMove protegge da vento e pioggia ed è traspirante in qualsiasi condizione atmosferica.