H&M in luce a Stoccolma dopo il fatturato del secondo trimestre

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -Hennes & Mauritz brilla alla Borsa di Stoccolma dopo avere fornito i dati preliminari sulle vendite del secondo trimestre. Il titolo del numero due mondiale dell’abbigliamento segna la migliore performance dell’indice Stoxx Europe 600. I ricavi del gruppo nel periodo marzo-maggio sono aumentati del 6% a 57,6 miliardi di corone svedesi (4,95 miliardi di euro) e sono «all’incirca stabili» in valute locali. Si tratta di un andamento inferiore alle previsioni. Gli analisti prevedevano un incremento del 7% per le vendite espresse in corone svedesi e dell’1% in valute locali.

H&M ha spiegato che il fatturato del secondo trimestre «ha risentito dello sfavorevole andamento meteorologico rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in molti dei principali mercati» del gruppo. Per contro «giugno ha avuto un buon inizio». Ed è probabilmente su questa indicazione che il mercato sta puntando. I conti definitivi del trimestre saranno resi noti il 29 giugno.