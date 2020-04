H&M, marzo nero per il gigante del fast fashion: ricavi a -46%. Cresce l’online Al 31 marzo il gigante del fast fashion ha chiuso 3.778 dei 5.065 negozi in 54 mercati. L’impatto del Covid-19 sarà «molto negativo» sul Q2 di Marta Casadei

Un marzo «nero» quello del gigante del fast fashion H&M che ha registrato ricavi netti in calo del 46% rispetto al marzo 2019. Un dato - quello contenuto nella report sui conti del primo trimestre 2020, chiusosi il 29 febbraio con ricavi in crescita dell’8% a 55 miliardi di corone svedesi (circa 5 miliardi di euro) e utile netto raddoppiato a 1,9 miliardi di corone (circa 174 milioni di euro) - che dà il polso dell’impatto che la diffusione del Covid-19 avrà sulla moda a livello globale. E che, a detta della ceo Helena Helmersson, avrà sul secondo trimestre «un impatto molto negativo, generando perdite».

Le chiusure affossano i conti

H&M, infatti, annuncia di aver chiuso, al 31 marzo, ben 3.778 dei suoi 5.065 negozi in 54 Paesi, tra cui quelli nei principali mercati: Usa, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Italia. Una mossa legata alle politiche di lockdown dei Paesi che, come l’Italia, hanno deciso di bloccare la vendita di beni non essenziali per ridurre la diffusione del virus. La chiusura dei negozi fisici ha portato i consumatori a fare acquisti online: a marzo, infatti, le vendite digitali del gruppo H&M sono cresciute del 17% rispetto allo stesso mese del 2019. Nel trimestre la crescita è stata del 48 per cento.

L’e-commerce cresce ed è una priorità per i prossimi mesi

Attualmente il canale e-commerce rimane aperto in 47 dei 51 mercati in cui il gruppo svedese ha una presenza online e tra le strategie anti-Covid messe in campo da H&M c’è proprio quella di potenziare le attività nei canali digitali.

Cina in ripresa dopo un -24% nel primo trimestre

Segnali positivi arrivano anche dalla Cina, che nel trimestre ha registrato un calo del 24% nelle vendite: quasi tutti i negozi che il gruppo aveva chiuso a febbraio, durante il picco dell’epidemia, hanno riaperto e le vendite stanno gradualmente crescendo.