H&M, un milione di euro per i nuovi talenti green Quinta edizione del Global Change Award promosso dall’azienda svedese. Che premia cinque tra idee e progetti che puntano a rivoluzionare il mondo della moda di Marta Casadei

2' di lettura

Ha da poco siglato il Fashion Pact insieme ad altre 31 aziende di moda internazionali. E conferma il proprio impegno a sostegno delle giovani realtà internazionali le cui idee potrebbero incidere in modo importante sul futuro green del settore moda. Il gruppo H&M H ha infatti annunciato l’edizione 2020 del Global Change Award, che è promosso e organizzato dalla H&M Foundation in collaborazione con con Accenture e il KTH Royal Institute of Technology. Si tratta della quinta edizione: dal 2015 a oggi oltre 14.000 realtà da ben 182 Paesi hanno avanzato la loro candidatura per ricevere un finanziamento cospicuo ed essere aiutati a realizzare il proprio progetto.

Il premio, destinato ai progetti ispirati al concetto di economia circolare, più innovativi e “scalabili”, ha un valore complessivo di 1 milione di euro, diviso tra cinque realtà (300mila euro vanno al primo classificato, 150mila al quinto) e dà a tutte le start-up sul podio “allargato” la chance di partecipare al programma annuale “Innovation Accelerator Program”, con tappe a Stoccolma, New York e Hong Kong. H&M Foundation, Accenture e il KTH Royal Institute of Technology con l’intento di vedere concretizzarsi le proprie idee e lanciarle sul mercato in breve tempo.

«Abbiamo visto vincitori delle scorse edizioni mettersi all'opera per trasformare un progetto astratto in una solida realtà da introdurre sul mercato - ha detto Karl-Johan Persson, membro del Consiglio di Amministrazione della H&M Foundation e ceo di H&M Hennes & Mauritz AB - ma soprattutto li abbiamo visti ispirare una nuova

generazione di creativi, scienziati e imprenditori affinché riducessero l’impatto planetario della moda attraverso l’innovazione. La prossima idea rivoluzionaria in grado di riscrivere le regole del settore potrebbe provenire da chiunque, in qualsiasi parte del mondo. Perciò, se

avete un'idea in cui credete, è l'occasione giusta per proporla».

Tra i progetti che hanno vinto le passate edizioni del premio ci sono anche alcune realtà italiane, come Orange Fiber che nel 2015 aveva conquistato la giuria con i suoi tessuti derivati dalle arance ( e che ha collaborato sia con H&M, alla Conscious collection 2019, sia con Salvatore Ferragamo ) e Vegea, che nel 2017 ha ricevuto il primo premio con la sua Wineleather, materiale simile alla pelle prodotto con gli scarti della vinificazione.

La candidatura per l’edizione 2020 è avanzabile online fino al 16 ottobre 2019, mentre i vincitori verranno annunciati nella primavera prossima e saranno premiati a Stoccolma.