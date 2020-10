H&M, utile oltre le attese ma chiuderà 250 negozi. Il titolo sale in Borsa

Reuters

Le chiusure sono il 5% del totale degli store, effettive entro il 2021. Crescono nei tre mesi le vendite online, a settembre ancora 166 negozi chiusi a causa delle misure restrittive per il Covid

La crisi colpisce anche i negozi H&M: il 5% degli store del colosso della moda retail chiuderà infatti entro il 2021. Un cambio di strategia storico per un marchio che aveva puntato negli ultimi anni proprio sulle aperture in tutto il mondo. Il gruppo chiude il trimestre giugno-agosto con utili in netto calo, ma con numeri migliori delle attese e l titolo brilla alla Borsa di Stoccolma.

Utile oltre le attese nel trimestre, ma l'impatto da Covid si sente

H&M ha annunciato che il trimestre giugno-agosto si è concluso con un utile netto di 1,8 miliardi di corone (pari a 174 milioni di euro), meno della metà dei 3,8 miliardi del corrispondente periodo dello scorso anno e con un fatturato in calo del 19% a 51 miliardi di corone. L’utile ante-imposte ammonta per altro a 2,7 miliardi, superando quindi le attese del gruppo che lo aveva anticipato a circa 2 miliardi nei dati preliminari pubblicati a metà settembre. H&M sottolinea che le vendite sono state influenzate negativamente dalla crisi del Covid-19, spiegando che all’inizio del trimestre circa 900 dei 5.000 negozi del gruppo erano chiusi a causa della situazione sanitaria, mentre alla fine del trimestre le chiusure riguardavano poco più di 200 negozi.

A settembre 166 negozi ancora chiusi per Covid

Nei nove mesi le vendite ammontano a 134,5 miliardi di corone, in calo del 21%, risentendo in particolare dell’andamento del secondo trimestre, quando circa l’80% dei punti vendita del gruppo era chiuso a causa della pandemia, con una perdita di 1,2 miliardi di corone. A settembre restavano chiusi 166 negozi, pari al 3% del totale e le vendite nel mese sono calate del 5%. Un elevato numero di punti vendita – precisa inoltre H&M – risentono ancora delle restrizioni locali per la crisi sanitaria e di orari di apertura ridotti. H&M prevede la riduzione netta di circa 250 negozi nel 2021.

Vendite online in crescita del 27% nel trimestre

Le vendite online nel trimestre sono aumentate del 27% e nei nove mesi l’incremento è stato del 36%, pari al 26% del fatturato del gruppo. “I rapidi cambiamenti del comportamento dei consumatori hanno registrato un’accelerazione con il Covid-19. Il gruppo sta quindi aumentando il ritmo della sua trasformazione, con investimenti digitali e con l’ottimizzazione del suo portfolio di negozi”. In Italia le vendite risultano in calo del 22% nel terzo trimestre a 1,7 miliardi di corone. La flessione maggiore del fatturato è a carico degli Usa (-37% a 5,2 miliardi) ed è netta la contrazione anche nel Regno Unito (-21% a 3 miliardi) e in Cina (-20% a 2,5 miliardi). Il mercato principale resta la Germania con un fatturato trimestrale di 8 miliardi di corone (-10%).



(Il Sole 24 ore Radiocor)