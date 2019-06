H&M vola del 10% in Borsa, recupera redditività e punta sulle vendite online di Chiara Di Cristofaro

2' di lettura

Vola in Borsa a Stoccolma il titolo H&M, dopo la trimestrale che mostra i progressi realizzati dal colosso del prêt-à-porter che sta puntando sempre di più sulle vendite online. Dopo gli ultimi trimestri di vendite e redditività in calo, dopo un lento turnaorund il gruppo inizia a raccogliere i frutti degli sforzi compiuti. Il titolo alla Borsa di Stoccolma mette a segno un balzo di oltre il 10%.

Ricavi in calo solo in Germania, bene il resto del mondo

Il gruppo di abbigliamento a basso costo ha registrato un utile netto di 4,5 miliardi di corone (427 milioni di euro) nel periodo marzo-maggio, stabile su base annua, per un aumento del fatturato dell'11% a 57,4 miliardi di corone. I risultati sono sostanzialmente in linea con le stime degli analisti. Le vendite sono cresciute del 17% negli Stati Uniti, del 25% in Messico, del 39% in India, del 19% in Russia e dell'11% in Polonia. In Germania, il fatturato è calato del 2% a 8,7 miliardi di corone. H&M spiega questo declino con il lancio della nuova piattaforma online, sottolineando che i ricavi registrati sul mercato tedesco alla fine del trimestre «hanno superato quelli dello scorso anno» nello stesso periodo.

Ridotto il numero di nuovi store: previste 130 aperture e non 175

Sul fronte della redditività ci sono segnali di ripresa, anche se i numeri restano ancora lontani da quelli del colosso spagnolo Inditex (proprietario di Zara). Il margine netto è quindi quasi cinque volte quello registrato nel primo trimestre al 7,8% (da 1,6%), mentre Inditex vanta un margine del 12,4% nel primo trimestre (febbraio-aprile). Le vendite online hanno continuato a salire, con un aumento del 20% in valute locali e del 27% in corone svedesi, e H&M ha rivisto il numero di nuovi negozi fisici che intende aprire quest'anno, 130 invece dei 175 precedentemente annunciati.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)