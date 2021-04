HNH sfida la pandemia e apre il Double Tree by Hilton nel cuore di Roma

I punti chiave La caratteristiche dell’hotel

«In questo momento difficile, non conta la scelta di breve termine ma l’obiettivo, nel lungo termine, di esserci. Da protagonisti». È questo il messaggio che Luca Boccato, amministratore delegato di HNH Hospitality, ha postato su Linkedin in occasione della riapertura del 5 stelle Almar Jesolo Resort & Spa. Una scelta che implica la presa di qualche rischio imprenditoriale, sempre tenendo conto dell’aspetto sicurezza, e che detterà anche l’apertura, il 7 aprile prossimo, del nuovo DoubleTree By Hilton Rome Monti, in Piazza dell’Esquilino nel cuore di Roma.

L’edificio, di proprietà di Reale Immobili spa, è stato trasformato in un hotel di prestigio, per una clientela business e leisure. La struttura opererà sotto il brand internazionale DoubleTree by Hilton ed è stata oggetto di una completa riqualificazione e restyling, a cura dello studio Thdp, specializzato in architettura ed interior design per alberghi, che ha creato un’oasi verde in città. «Il nostro modello di business – spiega Boccato – prevede di operare come white label utilizzando l’insegna di catene internazionali, un concept che si sta diffondendo in una fase in cui i grandi gruppi gestiscono sempre meno direttamente le strutture e affidano ai propri brand la parte di franchising».

Se Hilton attraverso i suoi processi garantisce qualità e canali distributivi, la parte operativa e di gestione staff fa capo ad HHN, che per gli arredi – a carico del gestore – ha investito 3 milioni di euro. «L’apertura – commenta Boccato – è stata ritardata di quasi un anno rispetto al progetto iniziale; il Covid ha contribuito allo slittamento, perché ha rallentato cantieri e lavori. Ora stiamo facendo una scommessa, puntando sul fatto che stiamo andando verso la fine della pandemia. Siamo consapevoli – aggiunge Boccato – che l’avvio non sarà semplice, ma affineremo i processi e con l’arrivo dell'estate ci attendiamo una ripresa della domanda».

DoubleTree by Hilton Rome Monti si compone di 133 camere (125 camere standard e 8 suite) distribuite su sette piani e include un bar & caffetteria con ingresso da piazza Esquilino, un ristorante di cucina tradizionale rivisitata e un rooftop bar & terrace panoramico, oltre a tre meeting room modulari ed una moderna sala fitness. Il design contemporaneo dell’albergo si ispira ai colori di Roma ed è contaminato da elementi naturali. Una ricerca filologica ha guidato tutto il progetto di riconversione dei due edifici preesistenti, con l’obiettivo di unire il ritmo e lo stile di vita romani alle funzionalità di un hotel instaurando un dialogo continuo con la città. La progettazione ha riguardato anche la riduzione dell’impatto ambientale e sociale, identificabile nella scelta dei materiali impiegati e delle fonti energetiche.

Boccato non nasconde che la situazione degli alberghi romani è delicata: «Ci risulta aperto un 20% circa delle strutture e i tassi di occupazione viaggiano attorno al 20 per cento. Con questa operazione vogliamo dare però un segnale positivo di fiducia al settore hospitality in un momento difficile. Rappresenta anche un progetto molto innovativo per layout e stile, che abbiamo seguito dall’inizio e che crediamo rappresenterà un’eccellenza all’interno del nostro portfolio e anche per la destinazione stessa».

Un progetto che riconferma la volontà di perseguire un modello organizzativo basato sulla logica di sviluppo multibrand. Il portfolio di HNH si compone di 14 hotel e resort (di cui 3 di proprietà) situati tra nord e centro Italia, nelle città di Trieste, Gorizia, Verona e Bologna e in destinazioni ad alta vocazione turistica quali Venezia, Roma e Jesolo.