HO Hotels Collection si concentra sulla Puglia

A 26 anni Daniele “bussa” alla porta di Sheraton per capire che tipo di hotel realizzare e chiude un accordo. Nasce il The Nicolaus Hotel, per dieci anni epicentro dell'ospitalità cittadina e motore in grado di inserire Bari all'interno di una mappa internazionale. Negli anni Daniele Degennaro si impone come master franchiser di Starwood nel Sud Italia.

Al 1996 risale la costruzione del Patria Palace Hotel, nel cuore di Lecce, che entra nel network “Luxury Collection” di Ciga prima e Starwood poi.Nel 1997 Daniele rimette mano al ramo costruzioni, richiamato dai fratelli. Sotto la sua direzione, nel giro di qualche anno, l'azienda diventa responsabile di progetti come Malpensa2000, la ristrutturazione della Scala di Milano, l'ospedale di Bergamo. L'apice della carriera di Daniele Degennaro nel comparto real estate-hospitality coincide con la realizzazione dello Sheraton Malpensa. Il ramo alberghiero nel frattempo ha visto aggiungersi un primo hotel a Roma e un secondo a Bari. Nel 2010 si aggiunge il villaggio I Turchesi a Castellaneta.

Patria Palace Hotel di Lecce

Il nuovo percorso fuori dal franchising

Sei anni fa, nel 2014, entra in squadra Mattia Degennaro, fresco di studi alla Bocconi e di esperienze all'estero. Mattia inizia un percorso nuovo, liberando gli hotel dalle imposizioni del franchising e puntando in modo più audace sul marketing, per la prima volta gestito autonomamente. Il motto è: più unicità, meno standard. Nel 2014 la famiglia esce da Sheraton e crea il The Nicolaus Hotel Bari. L'anno successivo nasce il brand HI e a seguire (nel 2016) il Patria Palace esce dal circuito MGallery e diventa Patria Palace Hotel. Risale proprio al 2016 la creazione di HO Hotels Collection, un brand all'interno del quale confluiscono tutte le strutture allo scopo di dare vita a un marchio “che parli di Puglia”, come spiega il marketing director.

Hotel Nicolaus di Bari

Il piano industriale

«La pandemia Covid – commenta Mattia Degennaro – ha portato ad una rivisitazione del piano industriale, che mirava ad esplorare 2-3 nuove destinazioni in Italia per nuovi alberghi HI. Adesso l'obiettivo è più strettamente legato al territorio pugliese. Partiamo innanzitutto dal miglioramento dell'esistente».



Il 2021 vedrà infatti la riapertura del Patria Palace, dopo un'opera di attento rinnovamento del valore di 2 milioni di euro, per confermarlo luogo di riferimento in Salento. A causa della pandemia è stato finora finalizzato circa il 40% dei lavori, mentre il restante 60% verrà sviluppato entro il 2021.