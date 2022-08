Ho Collection punta alla conquista del sud Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel mondo dell’hotellerie si fa largo Ho Collection, gruppo al 100% italiano che punta a diventare un riferimento importante per il mondo dell’ospitalità nel sud Italia. Il Gruppo che ha già all’attivo sei strutture (cinque in Puglia e una a Roma) vuole allargare il suo raggio d’azione per raggiungere il traguardo delle 1500 camere entro i prossimo triennio. L’acquisizione di nuove strutture sarà realizzata con l’investimento diretto del gruppo in immobili di proprietà.

Dalla Puglia alla Sicilia

L’ultima in ordine di tempo è stata l’acqusizione dell'Hotel Delfino di Taranto, new entry che porta a cinque le strutture del gruppo in Puglia messa a segno da Mattia De Gennaro, managing director di Ho Collection. L’operazione è stata portata a termine con un investimento in full equity da parte di Ho Collection e la struttura, che ora è un quattro stelle da 191 camere sotto le insegne Mercure, sarà completamente rinnovato. «Lavoremo al progetto di riqualificazione e ammodernamento di questa importante struttura nel corso del prossimo anno e contiamo di essere pronti per il 2023 – sottolinea Mattia De Gennaro – con questa acquisizione raggiungiamo complessivamente le 1000 camere totali ma il nostro piano industriale prevede l’espansione in altre importanti città del sud. Siamo infatti alla ricerca di un altro hotel a Napoli, Palermo e Catania. Contemporaneamente vogliamo acquisire piccole strutture in location di prestigio sulla costa pugliese che resta per noi il principale focus. Diversamente da altri gruppi noi siamo proprietari degli immobili con investimenti diretti nel real estate».

Come spiega il manager l'allargamento del gruppo non è un’operazione facile vista la frequente polarizzazione delle strutture alberghiere presenti in zona. «Abbiamo individuato e speriamo che l’operazione vada a buon fine anche un ex camping che vogliamo trasformare in una moderna struttura di glamping – aggiunge De Gennaro – per seguire alcuni trend che si stanno affermando nel mondo».

Il gruppo

HO Collection è una dinamica firma pugliese dell’ospitalità nata nel 2014, espressione della crescita e del perfezionamento di una lunga tradizione d’accoglienza. Una passione di famiglia che continua a crescere. Oggi il gruppo vanta un portfolio di sei strutture, di cui cinque in Puglia: Patria Palace Hotel, uno dei pochi 5 stelle nel cuore di Lecce; The Nicolaus Hotel Bari, che da anni detta gli standard dell'ospitalità business nella regione da dove è partito il tutto (ndr è stato costruito e aperto dal papa di Mattia); Hi Hotel Bari, pensato per viaggiatori sempre connessi con servizi H24; I Turchesi Club Village a Castellaneta Marina, best seller nel segmento delle vacanze in formula residence; la new entry, Hotel Delfino Taranto, attualmente un quattro stelle da 191 camere sotto il vessillo Mercure, affacciato sul lungomare della città con uno spiccato DNA bleisure; infine Hotel Mercure Roma West offre ambienti e servizi pensati ad hoc per il MICE. Tra le operazione più riuscite c’è indubbiamente quella del Patria Palace Hotel, hotel cinque stelle nel cuore di Lecce di proprietà del gruppo HO Collection, con vista unica sulla bellissima Basilica di Santa Croce e situato nella centralissima piazzetta Riccardi. «La trasformazione in cinque stelle ci ha consentito di elevare i ricavi per stanza – aggiunge ancora De Gennaro – l’occapazione ma sopratutto di destagionalizzare la location e rendere ancora più attrativa la nostra bellissima Lecce, città d’arte che non ha nulla da inviadiare ad altre più note località del sud Italia».